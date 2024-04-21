Украина. Вторая лига21 апреля 2024, 10:14 |
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Звягель – Карпаты-2, ЮКСА – Рух-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 апреля видеотрансляцию матчей Второй лиги
21 апреля 2024, 10:14 |
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21 апреля продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
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Вторая лига. 25-й тур, 21 апреля
- 12:30. Звягель – Карпаты-2 Львов
- 15:00. ЮКСА Тарасовка – Рух-2 Львов
Турнирная таблица
12:30. Звягель – Карпаты-2 Львов
15:00. ЮКСА Тарасовка – Рух-2 Львов
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