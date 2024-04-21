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Чемпионат Украины
Звягель
21.04.2024 12:30 - : -
Карпаты-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
21 апреля 2024, 10:14 |
32
0

Звягель – Карпаты-2, ЮКСА – Рух-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 апреля видеотрансляцию матчей Второй лиги

21 апреля 2024, 10:14 |
32
0
Звягель – Карпаты-2, ЮКСА – Рух-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 апреля продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 25-й тур, 21 апреля

  • 12:30. Звягель – Карпаты-2 Львов
  • 15:00. ЮКСА Тарасовка – Рух-2 Львов

Турнирная таблица

12:30. Звягель – Карпаты-2 Львов

15:00. ЮКСА Тарасовка – Рух-2 Львов

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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