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WTA
22 апреля 2024, 12:29 | Обновлено 22 апреля 2024, 12:33
82
0

Костюк объяснила, почему не считает финал в Штутгарте прорывом в карьере

Но все равно Марта считает, что стала лучше

22 апреля 2024, 12:29 | Обновлено 22 апреля 2024, 12:33
82
0
Костюк объяснила, почему не считает финал в Штутгарте прорывом в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк ответила на вопрос, считала ли она последнюю неделю в Штутгарте прорывом в своей карьере.

Отметим, что на пути в финал украинка выиграла у трех соперниц из топ-10: Чжэн Циньвень (№7 WTA), Коко Гофф (№3 WTA) и Маркеты Вондроушовой (№8 WTA).

– Это гораздо более короткий турнир, чем Grand Slam, хотя это турнир очень высокого уровня. Теннис сам по себе очень разный, каждый день, каждый турнир.

Знаете, я могу сыграть соревнования WTA-500 и провести четыре из пяти матчей против игроков топ-10, но Чжэн Цинвень в этом году в Австралии дошла до финала, не встретив на пути ни одной соперницы из топ-50.

Достаточно ли для победы на турнире Grand Slam сыграть в финале этого турнира, или нет? Или нужно выступать лучше? Я не могу оценить, был ли это прорыв или нет, потому что в этом году у меня было много невероятных недель, и все они были очень разными. Я играла с игроками разного уровня, но в какие-то недели я преодолевала больше трудностей, в какие-то – меньше.

Я не измеряю, был ли это прорыв или нет, потому что это была удивительная неделя, и я прошла через многое и стала лучше. Это единственное, на чем я фокусируюсь.

Я не воспринимаю это как что-то невероятное, как вау, лучшая неделя моей жизни или что-то в этом роде. Нет, конечно, это была отличная неделя, но я живу дальше.

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Владимир Клепач Источник: ASAP text
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