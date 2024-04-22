Костюк объяснила, почему не считает финал в Штутгарте прорывом в карьере

Украинская теннисистка Марта Костюк ответила на вопрос, считала ли она последнюю неделю в Штутгарте прорывом в своей карьере.

Отметим, что на пути в финал украинка выиграла у трех соперниц из топ-10: Чжэн Циньвень (№7 WTA), Коко Гофф (№3 WTA) и Маркеты Вондроушовой (№8 WTA).

– Это гораздо более короткий турнир, чем Grand Slam, хотя это турнир очень высокого уровня. Теннис сам по себе очень разный, каждый день, каждый турнир.

Знаете, я могу сыграть соревнования WTA-500 и провести четыре из пяти матчей против игроков топ-10, но Чжэн Цинвень в этом году в Австралии дошла до финала, не встретив на пути ни одной соперницы из топ-50.

Достаточно ли для победы на турнире Grand Slam сыграть в финале этого турнира, или нет? Или нужно выступать лучше? Я не могу оценить, был ли это прорыв или нет, потому что в этом году у меня было много невероятных недель, и все они были очень разными. Я играла с игроками разного уровня, но в какие-то недели я преодолевала больше трудностей, в какие-то – меньше.

Я не измеряю, был ли это прорыв или нет, потому что это была удивительная неделя, и я прошла через многое и стала лучше. Это единственное, на чем я фокусируюсь.

Я не воспринимаю это как что-то невероятное, как вау, лучшая неделя моей жизни или что-то в этом роде. Нет, конечно, это была отличная неделя, но я живу дальше.