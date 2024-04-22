Костюк рассказала, почему проиграла Рыбакиной в финале турнира в Штутгарте

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала поражение в финале турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия), где она уступила Елене Рыбакиной из Казахстана – 2:6, 2:6.

– Если говорить о том, что вы не смогли дать бой в финале, насколько это было связано с сумасшедшей неделей, которая сегодня дала о себе знать, и насколько – с теннисом, который показала Елена?

– Я думаю, что на 90% сыграла роль моя усталость. Каждое утро я не знала, чего ожидать от себя сегодня на корте. То, что я смогла продержаться всю эту неделю и сыграть вчера в потрясающий теннис, было чем-то невероятным, и я никогда бы не подумала, что смогу это сделать.

Очевидно, что в финале я очень нервничала. Я очень хотела выиграть. Думаю, что многое сложилось воедино, я просто не могла больше со всем справиться.

– Было ли у вас ощущение перед матчем, что вы устали, или оно пришло во время встречи?

– Не знаю, потому что я не пыталась понять перед матчем, устала я или нет. Я старалась как можно лучше подготовиться к этому поединку. Когда я была на корте, для меня это было одно очко за другим, гейм за геймом. Сегодня у меня практически ничего не получалось.

– Вы сказали, что гордитесь своими достижениями на этой неделе и в этом году. Но вы были расстроены в конце матча, когда бросили ракетку. Считаете ли вы, что сегодня не совсем справились со своей задачей?

– Вы когда-нибудь проигрывали матч за Porsche (улыбается)? Это больно. Честно говоря, когда я проиграла финал в Сан-Диего, было не так больно, как сегодня. Это единственный турнир в мире, когда в финале ты что-то выигрываешь кроме титула и призовых денег.

Конечно, я очень хотела выиграть. Думаю, кто бы ни проиграл здесь в финале, он меня очень хорошо поймет (улыбается).