Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк рассказала, почему проиграла Рыбакиной в финале турнира в Штутгарте
WTA
22 апреля 2024, 11:50 | Обновлено 22 апреля 2024, 11:55
811
1

Костюк рассказала, почему проиграла Рыбакиной в финале турнира в Штутгарте

Марта считает, что главной причиной стала ее усталость

22 апреля 2024, 11:50 | Обновлено 22 апреля 2024, 11:55
811
1
Костюк рассказала, почему проиграла Рыбакиной в финале турнира в Штутгарте
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала поражение в финале турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия), где она уступила Елене Рыбакиной из Казахстана – 2:6, 2:6.

– Если говорить о том, что вы не смогли дать бой в финале, насколько это было связано с сумасшедшей неделей, которая сегодня дала о себе знать, и насколько – с теннисом, который показала Елена?
– Я думаю, что на 90% сыграла роль моя усталость. Каждое утро я не знала, чего ожидать от себя сегодня на корте. То, что я смогла продержаться всю эту неделю и сыграть вчера в потрясающий теннис, было чем-то невероятным, и я никогда бы не подумала, что смогу это сделать.

Очевидно, что в финале я очень нервничала. Я очень хотела выиграть. Думаю, что многое сложилось воедино, я просто не могла больше со всем справиться.

– Было ли у вас ощущение перед матчем, что вы устали, или оно пришло во время встречи?
– Не знаю, потому что я не пыталась понять перед матчем, устала я или нет. Я старалась как можно лучше подготовиться к этому поединку. Когда я была на корте, для меня это было одно очко за другим, гейм за геймом. Сегодня у меня практически ничего не получалось.

– Вы сказали, что гордитесь своими достижениями на этой неделе и в этом году. Но вы были расстроены в конце матча, когда бросили ракетку. Считаете ли вы, что сегодня не совсем справились со своей задачей?
– Вы когда-нибудь проигрывали матч за Porsche (улыбается)? Это больно. Честно говоря, когда я проиграла финал в Сан-Диего, было не так больно, как сегодня. Это единственный турнир в мире, когда в финале ты что-то выигрываешь кроме титула и призовых денег.

Конечно, я очень хотела выиграть. Думаю, кто бы ни проиграл здесь в финале, он меня очень хорошо поймет (улыбается).

По теме:
Костюк объяснила, почему не считает финал в Штутгарте прорывом в карьере
Рейтинг WTA. Личный рекорд Костюк
Большой финал Костюк, маленький титул Снигур, Мугуруса завершила карьеру
WTA Штутгарт Марта Костюк Елена Рыбакина
Владимир Клепач Источник: ASAP text
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
Футбол | 21 апреля 2024, 23:36 9
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр

21 апреля проходит матч 32-го тура Ла Лиги Реал Мадрид – Барселона

Лунин признался, почему Реалу было сложно в обороне при угловых Барселоны
Футбол | 22 апреля 2024, 07:22 5
Лунин признался, почему Реалу было сложно в обороне при угловых Барселоны
Лунин признался, почему Реалу было сложно в обороне при угловых Барселоны

21 апреля королевский клуб обыграл «сине-гранатовых» со счетом 3:2

Лунин или Куртуа? Анчелотти выбрал вратаря на решающие матчи сезона
Футбол | 22.04.2024, 00:07
Лунин или Куртуа? Анчелотти выбрал вратаря на решающие матчи сезона
Лунин или Куртуа? Анчелотти выбрал вратаря на решающие матчи сезона
Сборная Украины сохранила позиции в рейтинге наций после поражения Румынии
Теннис | 22.04.2024, 07:01
Сборная Украины сохранила позиции в рейтинге наций после поражения Румынии
Сборная Украины сохранила позиции в рейтинге наций после поражения Румынии
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
Футбол | 22.04.2024, 07:43
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олександр Науменко
На мій погляд, з фізикою у Марти все гаразд, а ось ментально, вона ще не готова до великих титулів. Потрібно ще трохи зачекати, зважаючи що напрямок шляху обраний правильно.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
21.04.2024, 01:18 5
Футбол
Стало известно, когда Костюк сыграет против Рыбакиной в финале в Штутгарте
Стало известно, когда Костюк сыграет против Рыбакиной в финале в Штутгарте
20.04.2024, 20:29 2
Теннис
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
20.04.2024, 22:19 36
Футбол
Экс-первая ракетка мира объявила о завершении карьеры
Экс-первая ракетка мира объявила о завершении карьеры
20.04.2024, 17:29 1
Теннис
ВИДЕО. Джепчирчир установила феноменальный мировой рекорд в марафоне
ВИДЕО. Джепчирчир установила феноменальный мировой рекорд в марафоне
21.04.2024, 14:26
Другие виды
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
20.04.2024, 23:57 3
Футбол
Бекхэм пошел судом против голливудского актера. За что просит 8,5 млн?
Бекхэм пошел судом против голливудского актера. За что просит 8,5 млн?
21.04.2024, 13:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем