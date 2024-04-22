21 апреля состоялся матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу королевского клуба.

Этот поединок посетила украинская теннисистка, первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая поделилась в социальных сетях соответствующими фотографиями.

Элина отметила в своем инстаграме игру украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина.

Уже в ближайшее время Свитолина примет участие в грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, где во втором раунде сыграет либо против теннисистки из квалификации, либо против Сары Соррибес-Тормо.

ФОТО. Поддерживала Лунина? Свитолина посетила суперматч Реал – Барселона в Мадриде