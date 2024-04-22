ФОТО. Поддерживала Лунина? Свитолина посетила суперматч Реал – Барселона
«Сливочные» победили в Эль-Класико со счетом 3:2
21 апреля состоялся матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу королевского клуба.
Этот поединок посетила украинская теннисистка, первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая поделилась в социальных сетях соответствующими фотографиями.
Элина отметила в своем инстаграме игру украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина.
Уже в ближайшее время Свитолина примет участие в грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, где во втором раунде сыграет либо против теннисистки из квалификации, либо против Сары Соррибес-Тормо.
ФОТО. Поддерживала Лунина? Свитолина посетила суперматч Реал – Барселона в Мадриде
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