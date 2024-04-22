Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Поддерживала Лунина? Свитолина посетила суперматч Реал – Барселона
Испания
22 апреля 2024, 09:22 | Обновлено 22 апреля 2024, 09:26
402
0

ФОТО. Поддерживала Лунина? Свитолина посетила суперматч Реал – Барселона

«Сливочные» победили в Эль-Класико со счетом 3:2

22 апреля 2024, 09:22 | Обновлено 22 апреля 2024, 09:26
402
0
ФОТО. Поддерживала Лунина? Свитолина посетила суперматч Реал – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

21 апреля состоялся матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу королевского клуба.

Этот поединок посетила украинская теннисистка, первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая поделилась в социальных сетях соответствующими фотографиями.

Элина отметила в своем инстаграме игру украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина.

Уже в ближайшее время Свитолина примет участие в грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, где во втором раунде сыграет либо против теннисистки из квалификации, либо против Сары Соррибес-Тормо.

ФОТО. Поддерживала Лунина? Свитолина посетила суперматч Реал – Барселона в Мадриде

По теме:
Винисиус – лидер по голам в Эль Классико среди бразильцев. До Месси далеко
Рейтинг WTA. Личный рекорд Костюк
ВИДЕО. После победы над Барселоной фанаты Реала кричали «Хави, оставайся»
Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига Андрей Лунин Элина Свитолина фото
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Райан Гарсия поделился планами после победы над Хейни
Бокс | 21 апреля 2024, 10:20 0
Райан Гарсия поделился планами после победы над Хейни
Райан Гарсия поделился планами после победы над Хейни

Американец рассказал о желаемом

Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
Футбол | 22 апреля 2024, 00:04 16
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны

По ходу матча мадридцы дважды проигрывали, но в итоге победили

Ман Сити – 3-й. Как выглядит таблица АПЛ после побед Арсенала и Ливерпуля?
Футбол | 22.04.2024, 05:40
Ман Сити – 3-й. Как выглядит таблица АПЛ после побед Арсенала и Ливерпуля?
Ман Сити – 3-й. Как выглядит таблица АПЛ после побед Арсенала и Ливерпуля?
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
Футбол | 21.04.2024, 18:04
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22.04.2024, 07:00
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
20.04.2024, 23:57 3
Футбол
Марта КОСТЮК: «У Рыбакиной нет водительских прав? У меня есть»
Марта КОСТЮК: «У Рыбакиной нет водительских прав? У меня есть»
20.04.2024, 22:39 8
Теннис
Тренер Жироны оценил игру против Кадиса, в которой Довбик забил гол
Тренер Жироны оценил игру против Кадиса, в которой Довбик забил гол
21.04.2024, 01:20 1
Футбол
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
20.04.2024, 23:41 6
Футбол
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
21.04.2024, 23:36 5
Футбол
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
21.04.2024, 08:15 26
Бокс
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
21.04.2024, 01:18 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем