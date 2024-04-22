Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ХАВИ: «Мы играли лучше, чем Реал. Рефери? Сегодня был сплошной абсурд»
Испания
22 апреля 2024, 03:57 | Обновлено 22 апреля 2024, 03:58
41
0

ХАВИ: «Мы играли лучше, чем Реал. Рефери? Сегодня был сплошной абсурд»

Наставник каталонцев недоволен работой арбитров

22 апреля 2024, 03:57 | Обновлено 22 апреля 2024, 03:58
41
0
ХАВИ: «Мы играли лучше, чем Реал. Рефери? Сегодня был сплошной абсурд»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави подбодрил свою команду после поражения от «Реала» (2:3).

«Я горжусь командой. Думаю, мы играли лучше, лучше боролись. Мы играли очень хорошо, создавали больше моментов, хорошо оборонялись. Мы контролировали игру и заслуживали победить.

Мы потеряли очки из-за вещей, которые не могли контролировать, таких как контратаки. Жаль. Мы заслуживали большего.

Нам остается думать о втором месте. У меня смешанные чувства. Учитывая то, как мы играли, закономерным итогом была бы победа, но есть определенные вещи как у нас самих, так и в работе рефери, которые мы не можем контролировать.

Момент Ямала? Я сильно разочарован. Если мы хотим, чтобы нашу лигу называли лучшей... Все видели, что мяч попал в ворота.

Все пошло против нас. Я еще после игры с «Хетафе» в начале сезона предупреждал, что мне не понравилось увиденное. И сегодня был сплошной абсурд», – сказал наставник «сине-гранатовых».

Видеообзор матча Реал – Барселона – 3:2

По теме:
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
Лунин признался, почему Реалу было сложно в обороне при угловых Барселоны
У кого 8.5? Стала известна оценка Лунина за суперматч Реал – Барселона
Хави Реал - Барселона чемпионат Испании по футболу Барселона Реал Мадрид
Руслан Травкин Источник: Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
Бокс | 21 апреля 2024, 08:35 3
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC

Пояс WBC стал вакантным, так как Райан не вложился в весовую категорию

Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
Футбол | 21 апреля 2024, 18:04 0
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина

Полузащитник «Манчестер Сити» объяснил, почему бил по центру

Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22.04.2024, 02:05
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Мадриде
Теннис | 21.04.2024, 21:43
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Мадриде
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Мадриде
Райан Гарсия поделился планами после победы над Хейни
Бокс | 21.04.2024, 10:20
Райан Гарсия поделился планами после победы над Хейни
Райан Гарсия поделился планами после победы над Хейни
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией
Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией
20.04.2024, 00:43 1
Футбол
У кого 8.5? Известна оценка Довбика за гол в историческом матче Жироны
У кого 8.5? Известна оценка Довбика за гол в историческом матче Жироны
21.04.2024, 00:37
Футбол
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
20.04.2024, 23:41 6
Футбол
Марта КОСТЮК: «У Рыбакиной нет водительских прав? У меня есть»
Марта КОСТЮК: «У Рыбакиной нет водительских прав? У меня есть»
20.04.2024, 22:39 8
Теннис
ЧМ по хоккею U-18. Украина завершила турнир победой
ЧМ по хоккею U-18. Украина завершила турнир победой
20.04.2024, 16:13 12
Хоккей
Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение
Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение
20.04.2024, 10:12 5
Футбол
Не Бавария. Зидан изъявил желание возглавить другой легендарный клуб
Не Бавария. Зидан изъявил желание возглавить другой легендарный клуб
20.04.2024, 00:24 7
Футбол
Костюк проиграла 4-й ракетке мира в финале престижного турнира в Штутгарте
Костюк проиграла 4-й ракетке мира в финале престижного турнира в Штутгарте
21.04.2024, 15:18 38
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем