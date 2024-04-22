ХАВИ: «Мы играли лучше, чем Реал. Рефери? Сегодня был сплошной абсурд»

Главный тренер «Барселоны» Хави подбодрил свою команду после поражения от «Реала» (2:3).

«Я горжусь командой. Думаю, мы играли лучше, лучше боролись. Мы играли очень хорошо, создавали больше моментов, хорошо оборонялись. Мы контролировали игру и заслуживали победить.

Мы потеряли очки из-за вещей, которые не могли контролировать, таких как контратаки. Жаль. Мы заслуживали большего.

Нам остается думать о втором месте. У меня смешанные чувства. Учитывая то, как мы играли, закономерным итогом была бы победа, но есть определенные вещи как у нас самих, так и в работе рефери, которые мы не можем контролировать.

Момент Ямала? Я сильно разочарован. Если мы хотим, чтобы нашу лигу называли лучшей... Все видели, что мяч попал в ворота.

Все пошло против нас. Я еще после игры с «Хетафе» в начале сезона предупреждал, что мне не понравилось увиденное. И сегодня был сплошной абсурд», – сказал наставник «сине-гранатовых».

Видеообзор матча Реал – Барселона – 3:2