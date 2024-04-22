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Чемпионат Франции
Брест
21.04.2024 18:05 – FT 0 : 2
Монако
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Франция
22 апреля 2024, 02:59 |
61
0

Лига 1. ПСЖ без Мбаппе разгромил Лион, Монако обыграл прямого конкурента

Парижский клуб сделал ещё один шаг на встречу чемпионству

22 апреля 2024, 02:59 |
61
0
Лига 1. ПСЖ без Мбаппе разгромил Лион, Монако обыграл прямого конкурента
Getty Images/Global Images Ukraine

Центральным матчем 30-го тура стала игра в Париже, где местный ПСЖ принимал другого гранда французского футбола «Лион». Хозяева из-за травмы не могли расчитывать в этой встрече на Килиана Мбаппе. Это не помешало им разобраться с оппонентом.

Интересный поединок проходил и в Бресте. Одноименный клуб шел на втором месте, а «Монако» на третьем. Более титулованый клуб сумел забрать три очка и поднялся в таблице.

«Марсель», который выбил из Лиги Европы «Бенфику» Анатолия Трубина, в результативной игре спас ничью в Тулузе.

Чемпионат Франции. 30-й тур. 21 апреля.

ПСЖ – Лион – 4:1

Голы: Матич (3, автогол), Беральдо (6), Рамуш (33, 47) – Нуама (37)

Лилль – Страсбург – 1:0

Гол: Дэвид (12)

Гавр – Мец – 0:1

Гол: Микатуадзе (46)

Реймс – Монпелье – 1:2

Голы: Агбаду (66) – Саньан (26), Тамари (86)

Брест – Монако – 0:2

Голы: Закария (40), Минамино (44)

Удаления: Бен-Сегир (90+1, Монако), Синго (90+5, Монако)

Тулуза – Марсель – 2:2

Голы: Николайсен (45+2), Гбо (82) – Онана (38), Мумбанья (90+6)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

90’ +6
Уилфрид Синго (Монако) получает красную карточку.
90’ +2
Eliesse Ben Seghir (Монако) получает красную карточку.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Такуми Минамино (Монако).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Закария (Монако).
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Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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