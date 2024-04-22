Лига 1. ПСЖ без Мбаппе разгромил Лион, Монако обыграл прямого конкурента
Парижский клуб сделал ещё один шаг на встречу чемпионству
Центральным матчем 30-го тура стала игра в Париже, где местный ПСЖ принимал другого гранда французского футбола «Лион». Хозяева из-за травмы не могли расчитывать в этой встрече на Килиана Мбаппе. Это не помешало им разобраться с оппонентом.
Интересный поединок проходил и в Бресте. Одноименный клуб шел на втором месте, а «Монако» на третьем. Более титулованый клуб сумел забрать три очка и поднялся в таблице.
«Марсель», который выбил из Лиги Европы «Бенфику» Анатолия Трубина, в результативной игре спас ничью в Тулузе.
Чемпионат Франции. 30-й тур. 21 апреля.
ПСЖ – Лион – 4:1
Голы: Матич (3, автогол), Беральдо (6), Рамуш (33, 47) – Нуама (37)
Лилль – Страсбург – 1:0
Гол: Дэвид (12)
Гавр – Мец – 0:1
Гол: Микатуадзе (46)
Реймс – Монпелье – 1:2
Голы: Агбаду (66) – Саньан (26), Тамари (86)
Брест – Монако – 0:2
Голы: Закария (40), Минамино (44)
Удаления: Бен-Сегир (90+1, Монако), Синго (90+5, Монако)
Тулуза – Марсель – 2:2
Голы: Николайсен (45+2), Гбо (82) – Онана (38), Мумбанья (90+6)
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