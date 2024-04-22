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Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 02:25 | Обновлено 22 апреля 2024, 02:28
9
0

ШИЩЕНКО: «На поле была только одна команда. У нас ничего не выходило»

Наставник «Полесья» разочарован игрой своей команды

22 апреля 2024, 02:25 | Обновлено 22 апреля 2024, 02:28
9
0
ШИЩЕНКО: «На поле была только одна команда. У нас ничего не выходило»
ФК Полесье. Сергей Шищенко

Наставник житомирского «Полесья» Сергей Шищенко подвел итоги матча 25-го тура УПЛ против киевского «Динамо» (0:3). Он признал, что у его команды сегодня ничего не получалось.

«Здесь не о чем особо говорить. Вы сегодня видели, что была одна команда на футбольном поле, к сожалению. У нас ничего не получалось. Будем анализировать, будут сделаны выводы. Но это будет после анализа, сейчас я не могу многое сказать, потому что сегодня футбола не было.

Футболисты играют с эмоциями, но немного нужно эмоции направлять в правильное русло, а не на то, чтобы были желтые или красные карточки. Это проблемы самих футболистов, и они должны понимать почему так.

Макуана к концу сезона выбыл. Шабанов болел, у него была температура, он был в заявке, но не работал в общей группе, ему нужно время. Ндукве заболел. У нас есть определенные проблемы, но есть и хорошие футболисты, которые могут выполнять требования, которые я хочу видеть, которые я хочу, чтобы они показывали каждую игру и давали качество. Те ребята. какие сейчас есть – они в обойме, они максимально работают.

Еще достаточно игр, чтобы «Полесье» попало в Еврокубки, будем туда двигаться. С такой игрой тяжело, но мы будем стараться это сделать. Вы видите, что чемпионат очень качественный, все команды одинаковы. В каждой игре – бой, в каждой игре трудно играть друг с другом. Поэтому, я думаю, что «Полесье» – амбициозный клуб, который хочет развиваться, двигаться к еврокубкам, но нужно быть стабильными в плане игры, в плане результата, чтобы выполнить эту задачу. У нас планы максимальны и настроение попасть в еврокубковую зону. Еще не все потеряно», - сказал Сергей Шищенко.

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Руслан Травкин Источник: ФК Полесье
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