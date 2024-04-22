Чемпионат Германии. Штутгарт поражением внес интригу в борьбу за топ-3

21 апреля в Бундеслиге состоялось три матча. «Байер» на последних секундах спас ничью в матче с дортмундской «Боруссией».

«Вердер» дома выстоял под напором «Штутграта». Бременцы не просто отстояли мировую, они сумели выиграть игру, чем осложнили гостям борьбу за третье место.

«Майнц» на выезде забрал очки у «Фрайбурга». Ничья помогла клубу покинуть зону вылета.

Чемпионат Германии. 30-й тур. 21 апреля

Вердер – Штутграт – 2:1

Голы: Дукш (28 пенальти, 49) – Ундав (71)

Фрайбург – Майнц – 1:1

Голы: Грегорич (6) – Буркард (40)

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