Чемпионат Германии. Штутгарт поражением внес интригу в борьбу за топ-3
Завершился 30-й тур Бундеслиги
21 апреля в Бундеслиге состоялось три матча. «Байер» на последних секундах спас ничью в матче с дортмундской «Боруссией».
«Вердер» дома выстоял под напором «Штутграта». Бременцы не просто отстояли мировую, они сумели выиграть игру, чем осложнили гостям борьбу за третье место.
«Майнц» на выезде забрал очки у «Фрайбурга». Ничья помогла клубу покинуть зону вылета.
Чемпионат Германии. 30-й тур. 21 апреля
Вердер – Штутграт – 2:1
Голы: Дукш (28 пенальти, 49) – Ундав (71)
Фрайбург – Майнц – 1:1
Голы: Грегорич (6) – Буркард (40)
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