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  4. Да как они это делают? Байер спас матч против Боруссии Д на 90+7-й минуте!
Чемпионат Германии
Боруссия Д
21.04.2024 18:30 – FT 1 : 1
Байер
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Германия
21 апреля 2024, 21:10 | Обновлено 21 апреля 2024, 21:21
1976
2

Да как они это делают? Байер спас матч против Боруссии Д на 90+7-й минуте!

Игра завершилась со счетом 1:1, Йосип Станишич принес Хаби Алонсо ничью

21 апреля 2024, 21:10 | Обновлено 21 апреля 2024, 21:21
1976
2
Да как они это делают? Байер спас матч против Боруссии Д на 90+7-й минуте!
Getty Images/Global Images Ukraine

21 апреля состоялся матч 30-го тура Бундеслиги между командами «Боруссия» Дортмунд и «Байер». Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет в поединке на 81-й минуте открыл Никлас Фуллкруг. Все шло к тому, что хозяева сумеют победить, но леверкузенцы все-таки вырвали ничью.

На 90+7-й Йосип Станишич после подачи Флориана Вирца с углового забил гол головой и вырвал ничейный результат для подопечных Хаби Алонсо.

«Байер» еще ни разу не проиграл в сезоне 2023/24. «Неверлузен» не уступает уже на протяжении 45 матчей, что является абсолютным рекордом.

Хаби Алонсо и компания обеспечили себе чемпионство еще в прошлом туре чемпионата Германии после того, как разгромили «Вердер» 5:0. «Боруссия» Д сейчас располагается на 5-м месте в таблице с 57 очками.

Бундеслига. 30-й тур. 21 апреля

Боруссия Дортмунд – Байер – 1:1

Голы: Фуллкруг, 81 – Станишич, 90+7

События матча

90’ +8
ГОЛ ! Мяч забил Йосип Станишич (Байер).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Никлас Фуллкруг (Боруссия Д).
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Никлас Фуллкруг Байер Боруссия Дортмунд Боруссия Д - Байер чемпионат Германии по футболу Бундеслига видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Иван Качура
Хабі тайм! Головне не розслаблятися, можна ще Лігу Європи виграти. 
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roman75zpr
Красавчики! А радовались тому голу, как самому важному сейчас ) 
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0
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