Да как они это делают? Байер спас матч против Боруссии Д на 90+7-й минуте!

21 апреля состоялся матч 30-го тура Бундеслиги между командами «Боруссия» Дортмунд и «Байер». Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет в поединке на 81-й минуте открыл Никлас Фуллкруг. Все шло к тому, что хозяева сумеют победить, но леверкузенцы все-таки вырвали ничью.

На 90+7-й Йосип Станишич после подачи Флориана Вирца с углового забил гол головой и вырвал ничейный результат для подопечных Хаби Алонсо.

«Байер» еще ни разу не проиграл в сезоне 2023/24. «Неверлузен» не уступает уже на протяжении 45 матчей, что является абсолютным рекордом.

Хаби Алонсо и компания обеспечили себе чемпионство еще в прошлом туре чемпионата Германии после того, как разгромили «Вердер» 5:0. «Боруссия» Д сейчас располагается на 5-м месте в таблице с 57 очками.

Бундеслига. 30-й тур. 21 апреля

Боруссия Дортмунд – Байер – 1:1

Голы: Фуллкруг, 81 – Станишич, 90+7