Да как они это делают? Байер спас матч против Боруссии Д на 90+7-й минуте!
Игра завершилась со счетом 1:1, Йосип Станишич принес Хаби Алонсо ничью
21 апреля состоялся матч 30-го тура Бундеслиги между командами «Боруссия» Дортмунд и «Байер». Игра завершилась со счетом 1:1.
Счет в поединке на 81-й минуте открыл Никлас Фуллкруг. Все шло к тому, что хозяева сумеют победить, но леверкузенцы все-таки вырвали ничью.
На 90+7-й Йосип Станишич после подачи Флориана Вирца с углового забил гол головой и вырвал ничейный результат для подопечных Хаби Алонсо.
«Байер» еще ни разу не проиграл в сезоне 2023/24. «Неверлузен» не уступает уже на протяжении 45 матчей, что является абсолютным рекордом.
Хаби Алонсо и компания обеспечили себе чемпионство еще в прошлом туре чемпионата Германии после того, как разгромили «Вердер» 5:0. «Боруссия» Д сейчас располагается на 5-м месте в таблице с 57 очками.
Бундеслига. 30-й тур. 21 апреля
Боруссия Дортмунд – Байер – 1:1
Голы: Фуллкруг, 81 – Станишич, 90+7
90' Bitteres Ende. 😔#BVBB04 1:1 pic.twitter.com/xEcLsRF11P— Borussia Dortmund (@BVB) April 21, 2024
Last-Minute-Kusen hat wieder zugeschlagen. Immer weiter nach vorne!#BVBB04 1:1 | #DeutscherMeisterSVB pic.twitter.com/zSuUD2KIFp— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) April 21, 2024
События матча
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