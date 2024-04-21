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Чемпионат Германии
Боруссия Д
21.04.2024 18:30 - : -
Байер
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Германия
21 апреля 2024, 04:37 |
37
0

Боруссия Дортмунд – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 21 апреля в 18:30 по Киеву

21 апреля 2024, 04:37 |
37
0
Боруссия Дортмунд – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

21 апреля на «Сигнал Идуна Парк» пройдет матч 30-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором «Боруссия» (Дортмунд) встретится с «Байером». Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Боруссия (Дортмунд)

Команда играет практически без права на ошибку. Причем в таком режиме подопечные Эдина Терзича пытались добиться успеха в двух различных турнирах. На этой неделе они принимали Атлетико в рамках ответного поединка четвертьфинала Лиги чемпионов. После поражения 1:2 в Мадриде был только 1 приемлемый результат: победа над испанцами дома, желательно не минимальная. В итоге эту задачу выполнили дважды. Поведя быстро в 2 мяча, пропустили столько же в ответ, но в итоге закончили 4:2. При этом и в Бундеслиге идет гонка за четвертое место. Так себе цель для тех, кто в прошлом сезоне боролся до последнего да титул, более того, потерял серебряную салатницу только по собственной глупости. Но если уступить РБ Лейпциг, то не будет пропуска в Лигу чемпионов. Оказавшись снова в статусе догоняющих быков, в прошлом туре с одноклубниками из Менхенгладбаха добились победы, но просто таким образом сохранив статус-кво.

Байер

Клуб в этом сезоне сменил прозвище. Какой он теперь Неверкузен - сейчас это именно что Неверлузен, непобедимый за весь нынешний футбольный год. В мид-уик аспиринщики также играли, причем в Лиге Европы, так что позже, в четверг. Но у них была диаметральная шмелям задача: сохранить с Вест Хэмом преимущество, оформленное неделей ранее за счет домашних 2:0. В итоге в Англии быстро пропустили. Потом получилось не только сдержать хозяев, но и сровнять в концовке. Кроме того, в прошлом туре в Леверкузене в поединке с Вердером разгромной победой официально оформили серебряную салатницу. По большому счету, на внутренней арене подопечным Хаби Алонсо осталось только еще в финале кубка Германии с Кайзерслаутерном разобраться.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне черно-желтые выиграли оба поединка, еще и сухо. В нынешнем же они были одними из немногих, кто взял очки с аспиринщиками, еще и в Леверкузене: в начале декабря там закончили ничейными 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы немного больше верят в мотивированных хозяев. Но понятно, что скучать не придется - ставим на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,72).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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