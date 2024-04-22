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  4. У кого 8.5? Стала известна оценка Лунина за суперматч Реал – Барселона
Испания
22 апреля 2024, 00:40 |
1045
0

У кого 8.5? Стала известна оценка Лунина за суперматч Реал – Барселона

Королевский клуб обыграл «сине-гранатовых» со счетом 3:2 в 32-м туре Ла Лиги

22 апреля 2024, 00:40 |
1045
0
У кого 8.5? Стала известна оценка Лунина за суперматч Реал – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine

21 апреля состоялся матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок, пропустив два мяча.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.4 баллов.

За матч Андрей 39 раз коснулся мяча, оформил 4 сейва, отдал 21 точную передачу из 27 (78%), 5 раз вынес мяч, выиграл 2 единоборства из 2.

Лучшим игроком поединка был признан автор гола и ассиста в составе «Реала» Лукас Васкес (8.5). Хотя технические наблюдатели Ла Лиги MVP поединка признали Ламина Ямала (6.9) из «Барселоны».

Оценки WhoScored за матч Реал – Барселона – 3:2

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Андрей Лунин Ламин Ямал Лукас Васкес Ла Лига чемпионат Испании по футболу WhoScored оценки Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона
Даниил Агарков Источник: WhoScored
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