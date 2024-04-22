У кого 8.5? Стала известна оценка Лунина за суперматч Реал – Барселона

21 апреля состоялся матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок, пропустив два мяча.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.4 баллов.

За матч Андрей 39 раз коснулся мяча, оформил 4 сейва, отдал 21 точную передачу из 27 (78%), 5 раз вынес мяч, выиграл 2 единоборства из 2.

Лучшим игроком поединка был признан автор гола и ассиста в составе «Реала» Лукас Васкес (8.5). Хотя технические наблюдатели Ла Лиги MVP поединка признали Ламина Ямала (6.9) из «Барселоны».

Оценки WhoScored за матч Реал – Барселона – 3:2