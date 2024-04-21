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Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 23:59 | Обновлено 22 апреля 2024, 00:44
1452
1

Агент Луческу рассказал, почему бывший тренер Динамо был в Киеве

Аркадий Запорожану опроверг некоторые слухи

21 апреля 2024, 23:59 | Обновлено 22 апреля 2024, 00:44
1452
1
Агент Луческу рассказал, почему бывший тренер Динамо был в Киеве
FH. Ребров и Луческу на матче Динамо и Полесья

На матче 25-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и житомирским «Полесьем» (3:0), проходившем на столичном динамовском стадионе имени Валерия Лобановского, присутствовал Мирча Луческу.

Румынский тренер, для которого украинский гранд из Киева стал пока последним местом работы, наблюдал за игрой в компании главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

Неожиданный визит титулованного специалиста в Украину сразу же породил слухи по поводу его цели. По одной из версий, в тренерских услугах Луческу заинтересовано «Полесье», по другой – будто бы динамовский клуб еще не полностью рассчитался с румыном после прекращения сотрудничества.

Чтобы узнать, соответствует ли то или иное предположение о настоящей цели приезда Мистера, Sport.ua поинтересовался у Аркадия Запорожану, который на протяжении многих лет является его агентом.

Агент Мирчи Луческу Аркадий Запорожану рассказал:

– Такого совершенно нет. И то и другое является ложью. Просто он приехал в гости. Мы еще и в мае вернемся вместе в Украину, посетив несколько матчей.

– Не замерзли в дождливую киевскую погоду на стадионе?

– Нет. Дело в том, что мы приехали всего за полтора часа до матча. К тому же, в Румынии погода такая же.

Пост главного тренера киевского «Динамо» Мирча Луческу оставил в начале ноября 2023 года, после поражения от своего бывшего клуба, донецкого «Шахтера», в календарном матче чемпионата. В одном из комментариев румынский специалист сказал, что если будет разрешать состояние здоровья, то он планирует вернуться к тренерской деятельности в мае.

За последние полгода СМИ сватали Мистера в клубы Румынии и знакомые ему по бывшей работе Турции и Италии.

Президент «Динамо» Игорь Суркис поделился впечатлениями от победы над «Полесьем» и рассказал о визите Луческу.

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Аркадий Запорожану Мирча Луческу Динамо Киев инсайд Динамо - Полесье Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Сергей Ребров Полесье Житомир
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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Voxa Hvedyk
Так,по приколу він приїхав😀😁😃
Жиди нехай гроші віддадуть циганові які ще не виплатили...
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