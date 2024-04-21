Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СУРКИС: «Я в футболе уже 30 лет. Луческу сказал, что Динамо прогрессирует»
Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 21:55 | Обновлено 21 апреля 2024, 22:00
3294
3

СУРКИС: «Я в футболе уже 30 лет. Луческу сказал, что Динамо прогрессирует»

Президент «Динамо» поделился впечатлениями от победы над «Полесьем»

21 апреля 2024, 21:55 | Обновлено 21 апреля 2024, 22:00
3294
3
СУРКИС: «Я в футболе уже 30 лет. Луческу сказал, что Динамо прогрессирует»
ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент Динамо Игорь Суркис поделился впечатлениями от победы бело-синих над «Полесьем» (3:0) в матче 25-го тура УПЛ.

– Вам важна сегодняшняя победа или вы больше смотрите на отставание от «Шахтера» в таблице?

– В первую очередь я смотрю на то, как команда прогрессирует. У нас играют молодые, прогрессирующие ребята. Сегодня на матч приехал Мирча Луческу, и мне было интересно его мнение. Он сказал, что команда очевидно прогрессирует. Главное, чтобы они играли, росли, а в турнирную таблицу будем смотреть в конце чемпионата.

– Наверное, приезд Луческу является одной из главных новостей матча. Как это вышло?

– Ему интересно было, ведь многим этим футболистам он открыл дорогу в большой футбол. И сейчас они играют на том уровне, на котором, может быть, он хотел, чтобы они были. Но в футболе так, что когда есть результат – хорошо, когда его нет – что-то нужно менять. Луческу сделал тот шаг сам, понимая, что он должен уйти, чтобы команда прогрессировала. Он очень умный человек, много лет в футболе, и я очень благодарен ему, что он так поступил. И за все те годы, которые он работал в «Динамо».

– Луческу не очень любит говорить на такие темы, возможно вы скажете за него: кто больше всего понравился в сегодняшнем матче?

– Ему очень понравился сегодня Шапаренко, тоже Михавко, Попов. Он не выделял никого, но я все равно спросил его мнение о футболистах. Очень прибавил Ванат, Ярмоленко это Ярмоленко – его присутствие на поле много значит для нашей команды, и он будет только добавлять.

– Что касается Шапаренко. Как-то вы оговорились, что его стоимость – 300 млн. Это была шутка какая-то?

– Это была не шутка. Я прочитал, что Судаков стоит 150 млн, поэтому я сказал, что если Шапаренко наберет свои кондиции, то будет стоит 300 млн.

– Сегодня мы увидели шикарный мяч от Шапаренко. Можно ли сказать, что он вышел на свой пик формы?

– Вот еще немного – и будет на пике формы.

– Это была не первая ваша встреча с Луческу после ухода из команды?

– Мы с ним уже встречались, он приезжал на сборы. Он очень интересуется командой, и мы расстались с ним в хороших отношениях.

– По сравнению с матчем против «Миная» команда выглядела увереннее. Это вас радует?

– Сегодня соперник был такой, на которого нужно было посерьезнее настраиваться. Ребята подошли к поединку с полной ответственностью.

– Не было волнения перед отчетным поединком, учитывая поражение в первом круге в Житомире?

– У меня не бывает волнения. Я понимаю, что сегодня была игра с «Полесьем», через неделю – в Днепре. Я в футболе уже 30 лет, потому, как говорил Валерий Лобановский, не должен отличать победы от поражений.

По теме:
ВАНАТ: «Я побежал в зону, зная, что Ярмоленко отдаст классную передачу»
Суркис рассказал, есть ли сейчас трансферные предложения по игрокам Динамо
Металлист 1925 – Оболонь. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо - Полесье Игорь Суркис Мирча Луческу
Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КАСИЛЬЯС: «Потеряв лучшего вратаря мира, Реал с Луниным – в полуфинале ЛЧ»
Футбол | 21 апреля 2024, 10:35 0
КАСИЛЬЯС: «Потеряв лучшего вратаря мира, Реал с Луниным – в полуфинале ЛЧ»
КАСИЛЬЯС: «Потеряв лучшего вратаря мира, Реал с Луниным – в полуфинале ЛЧ»

Икер как-то уж очень своеобразно похвалил «Реал», явно задев качество работы украинского кипера

Суркис признался, кто в Динамо понравился Луческу в матче против Полесья
Футбол | 21 апреля 2024, 22:36 1
Суркис признался, кто в Динамо понравился Луческу в матче против Полесья
Суркис признался, кто в Динамо понравился Луческу в матче против Полесья

21 апреля киевляне обыграли соперников со счетом 3:0

Уверенная победа в дождливом Киеве. Динамо разгромило Полесье
Футбол | 21.04.2024, 19:52
Уверенная победа в дождливом Киеве. Динамо разгромило Полесье
Уверенная победа в дождливом Киеве. Динамо разгромило Полесье
Костюк проиграла 4-й ракетке мира в финале престижного турнира в Штутгарте
Теннис | 21.04.2024, 15:18
Костюк проиграла 4-й ракетке мира в финале престижного турнира в Штутгарте
Костюк проиграла 4-й ракетке мира в финале престижного турнира в Штутгарте
Мощный нокдаун. Деревянченко в Нью-Йорке по очкам разгромил соперника
Бокс | 21.04.2024, 02:55
Мощный нокдаун. Деревянченко в Нью-Йорке по очкам разгромил соперника
Мощный нокдаун. Деревянченко в Нью-Йорке по очкам разгромил соперника
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
nivavn
Я вже 30 років тут ''керую'', а вони все прогресують і прогресують...
Ответить
+3
nivavn
За 30 років моїх у футболі, так ще ніхто не говорив... Містер !!!
Ответить
+2
Alex T
Ск десятилетий, а сурок все вылазит при победе и всякий раз команда у него прогрессирует … уже лч должны были бы выиграть с его байками 
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
20.04.2024, 23:41 6
Футбол
Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией
Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией
20.04.2024, 00:43 1
Футбол
Тайсон Фьюри дал обещание на случай поражения от Усика
Тайсон Фьюри дал обещание на случай поражения от Усика
19.04.2024, 16:11 1
Бокс
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
21.04.2024, 08:15 25
Бокс
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
20.04.2024, 22:19 37
Футбол
ВИДЕО. Как звездные партнеры поздравляли Лунина после безумного матча в ЛЧ
ВИДЕО. Как звездные партнеры поздравляли Лунина после безумного матча в ЛЧ
20.04.2024, 00:01 2
Футбол
Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение
Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение
20.04.2024, 10:12 5
Футбол
Костюк обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал на турнире в Штутгарте
Костюк обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал на турнире в Штутгарте
19.04.2024, 23:34 48
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем