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WTA
21 апреля 2024, 23:46 | Обновлено 22 апреля 2024, 00:01
748
0

КОСТЮК: Слава Украине! Если они не отвечают, я точно знаю, что это русские

Марта рассказала о значимости патриотической фразы

21 апреля 2024, 23:46 | Обновлено 22 апреля 2024, 00:01
748
0
КОСТЮК: Слава Украине! Если они не отвечают, я точно знаю, что это русские
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

21 апреля состоялся финальный матч на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия), который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.

Украинская теннисистка Марта Костюк не сумела завоевать титул, уступив Елене Рыбакиной в двух сетах со счетом 2:6, 2:6.

После завершения встречи Костюк рассказала о важности фразы «Слава Украине!»:

«То, что я сказала в конце это «Слава Украине!» Это выражение, которое мы говорим в Украине. Мы говорим «Слава Украине», а люди отвечают: «Героям слава». Я и раньше это тоже говорила, но это стало более распространенным, когда началась война.

Например, лично я так узнаю украинцев за границей. Потому что, скажем, когда мы в Монако, а там много русских, конечно, и украинцев. И если я вижу кого-то, кого я считаю украинцем, я говорю: «Слава Украине!» Если они не отвечают, я точно знаю, что это русские.

Я думаю, что важно дать это признание Украине и всему, через что мы прошли как нация. Сейчас очень тяжелые времена. И они продолжают оставаться тяжелыми. Поэтому я не хочу, чтобы кто-то об этом забывал, потому что это все еще происходит», – сказала Костюк.

Видеообзор матча Марта Костюк – Елена Рыбакина:

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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