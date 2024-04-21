Суркис признался, кто в Динамо понравился Луческу в матче против Полесья

21 апреля состоялся матч 25-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Полесье» Житомир. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу киевлян.

На поединке присутствовал экс-тренер «бело-синих» Мирча Луческу. Румынский специалист наблюдал за встречей в одной компании с Сергеем Ребровым.

На матче также был и президент киевского клуба Игорь Суркис, а также журналист Владимир Зверов.

Зверов в своем Telegram-канале опубликовал пост после короткого общения с Суркисом и Луческу:

Кто понравился Луческу в матче Динамо – Полесье? Сам Луческу традиционно не говорит. Я спросил, кто – он сказал, что «все, понравилась игра». Игорь Суркис был более конкретным: «Луческу понравились Шапаренко, Михавко, Попов. Еще Ванат», – написал Зверов.

Видеообзор матча Динамо – Полесье – 3:0