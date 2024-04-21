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  4. Суркис признался, кто в Динамо понравился Луческу в матче против Полесья
Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 22:36 | Обновлено 21 апреля 2024, 22:47
1645
1

Суркис признался, кто в Динамо понравился Луческу в матче против Полесья

21 апреля киевляне обыграли соперников со счетом 3:0

21 апреля 2024, 22:36 | Обновлено 21 апреля 2024, 22:47
1645
1
Суркис признался, кто в Динамо понравился Луческу в матче против Полесья
Instagram. Игорь Суркис и Мирча Луческу

21 апреля состоялся матч 25-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Полесье» Житомир. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу киевлян.

На поединке присутствовал экс-тренер «бело-синих» Мирча Луческу. Румынский специалист наблюдал за встречей в одной компании с Сергеем Ребровым.

На матче также был и президент киевского клуба Игорь Суркис, а также журналист Владимир Зверов.

Зверов в своем Telegram-канале опубликовал пост после короткого общения с Суркисом и Луческу:

Кто понравился Луческу в матче Динамо – Полесье? Сам Луческу традиционно не говорит. Я спросил, кто – он сказал, что «все, понравилась игра». Игорь Суркис был более конкретным: «Луческу понравились Шапаренко, Михавко, Попов. Еще Ванат», – написал Зверов.

Видеообзор матча Динамо – Полесье – 3:0

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Владимир Зверов Игорь Суркис Мирча Луческу Николай Шапаренко Тарас Михавко Денис Попов Владислав Ванат Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Полесье Житомир Динамо - Полесье
Даниил Агарков Источник: Telegram
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ManCity
То нехай поверне його назад. Ще ж не до кінця розвалив команду. 
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