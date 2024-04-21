Стало известно, сколько заработала Костюк за выход в финал в Штутгарте

21 апреля состоялся финальный матч на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия), который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.

Украинская теннисистка Марта Костюк не сумела завоевать титул, уступив Елене Рыбакиной в двух сетах со счетом 2:6, 2:6.

За свои выступления в Штутгарте Костюк заработала $76,225 и 325 очков.

На кортах Германии также играла еще одна представительница Украины – Надежда Киченок. Украинка в паре вместе с Сюко Аоямой уже в первом раунде проиграла тандему Паула Бадоса / Онс Жабер. Киченок получила чек в $4,470.