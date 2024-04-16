Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Надежда Киченок проиграла на старте парного турнира в Штутгарте
WTA
16 апреля 2024, 17:35 |
145
0

Надежда Киченок проиграла на старте парного турнира в Штутгарте

Украинка и японка Сюко Аояма уступили Пауле Бадосе и Онс Жабер

16 апреля 2024, 17:35 |
145
0
Надежда Киченок проиграла на старте парного турнира в Штутгарте
WTA. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте в парном разряде.

В матче первого раунда украинка и японка Сюко Аояма проиграли дуэту в составе испанки Паулы Бадосы и Онс Жабер из Туниса.

Штутгарт. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Сюко Аояма – Паула Бадоса / Онс Жабер – 6:4, 5:7, 5-10

У Бадосы и Жабер далее по сетке победительницы матча Бетани Маттек-Сэндс / Чжан Шуай – Гуо Ханью / Дзян Синью.

По теме:
Киченок / Аояма – Бадоса / Жабер. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рейтинг WTA. Соболева дебютировала в топ-300
Горькое поражение сборной, большой титул Циципаса, скандал с Сапроновым
Надежда Киченок Паула Бадоса Онс Жабер Сюко Аояма
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин отреагировал на предложение от топ-клуба. Он принял важное решение
Футбол | 16 апреля 2024, 00:02 1
Лунин отреагировал на предложение от топ-клуба. Он принял важное решение
Лунин отреагировал на предложение от топ-клуба. Он принял важное решение

Украинский вратарь не хочет переходить в «Баварию»

Таблица АПЛ после побед Ман Сити и Челси, поражений Ливерпуля и Арсенала
Футбол | 16 апреля 2024, 12:00 8
Таблица АПЛ после побед Ман Сити и Челси, поражений Ливерпуля и Арсенала
Таблица АПЛ после побед Ман Сити и Челси, поражений Ливерпуля и Арсенала

13–15 апреля состоялись матчи 33-го тура чемпионата Англии 2023/24

Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Футбол | 16.04.2024, 08:01
Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Калинина победно стартовала в Руане, одолев Корне
Теннис | 16.04.2024, 17:12
Калинина победно стартовала в Руане, одолев Корне
Калинина победно стартовала в Руане, одолев Корне
Диего СИМЕОНЕ: «Это будет прекрасная ночь Лиги чемпионов»
Футбол | 16.04.2024, 14:43
Диего СИМЕОНЕ: «Это будет прекрасная ночь Лиги чемпионов»
Диего СИМЕОНЕ: «Это будет прекрасная ночь Лиги чемпионов»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пока опомнились – уже 0:5. Сборная Украины разгромно проиграла бразильцам
Пока опомнились – уже 0:5. Сборная Украины разгромно проиграла бразильцам
15.04.2024, 18:45 4
Футзал
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
15.04.2024, 07:05 23
Футбол
СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»
СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»
14.04.2024, 19:41 8
Теннис
ВИДЕО. Безумство Леверкузена! Фаны выбежали на поле после 5-го гола Байера
ВИДЕО. Безумство Леверкузена! Фаны выбежали на поле после 5-го гола Байера
14.04.2024, 20:55 3
Футбол
С кем сыграет Украина? Определены участницы плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
С кем сыграет Украина? Определены участницы плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
14.04.2024, 16:32 5
Теннис
Как выглядит таблица Ла Лиги после фиаско Жироны в принципиальном матче?
Как выглядит таблица Ла Лиги после фиаско Жироны в принципиальном матче?
16.04.2024, 09:00 1
Футбол
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
14.04.2024, 20:25 48
Футбол
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
14.04.2024, 21:13 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем