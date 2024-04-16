WTA16 апреля 2024, 17:35 |
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Надежда Киченок проиграла на старте парного турнира в Штутгарте
Украинка и японка Сюко Аояма уступили Пауле Бадосе и Онс Жабер
16 апреля 2024, 17:35 |
145
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Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте в парном разряде.
В матче первого раунда украинка и японка Сюко Аояма проиграли дуэту в составе испанки Паулы Бадосы и Онс Жабер из Туниса.
Штутгарт. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Сюко Аояма – Паула Бадоса / Онс Жабер – 6:4, 5:7, 5-10
У Бадосы и Жабер далее по сетке победительницы матча Бетани Маттек-Сэндс / Чжан Шуай – Гуо Ханью / Дзян Синью.
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