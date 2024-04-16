Надежда Киченок проиграла на старте парного турнира в Штутгарте

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте в парном разряде.

В матче первого раунда украинка и японка Сюко Аояма проиграли дуэту в составе испанки Паулы Бадосы и Онс Жабер из Туниса.

Штутгарт. Первый круг парного разряда

Надежда Киченок / Сюко Аояма – Паула Бадоса / Онс Жабер – 6:4, 5:7, 5-10

У Бадосы и Жабер далее по сетке победительницы матча Бетани Маттек-Сэндс / Чжан Шуай – Гуо Ханью / Дзян Синью.