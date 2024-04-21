Олег ДУЛУБ: «ЛНЗ свою программу-минимум в УПЛ уже выполнил»

21 апреля в поединке 25-го тура УПЛ черкасский ЛНЗ в гостях нанес поражение «Александрии» (2:1).

Главный тренер черкасской команды Олег Дулуб в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помогло его подопечным одержать волевую победу над подопечными Руслана Ротаня:

– Прежде всего, хочу уточнить, что после сегодняшней победы нам уже не грозит участие в переходных матчах за сохранение прописки в УПЛ. А именно такой была задача-минимум для новичка класса сильнейших. Сейчас нужно приложить усилия, чтобы закрепиться в середине турнирной таблицы.

– Все-таки, несмотря на победу, черкасская команда вряд ли может записать в свой актив первый тайм.

– Это можно объяснить прежде всего тем, что хозяева доминировали в опорной зоне, где у них было численное большинство.

– И что помогло добиться перелома в игре?

– Пошли в пользу замены, прежде всего в линии полузащиты, что придало динамику нашим действиям. Замена нападающего Хобленко была вынужденной: у него была желтая карточка, и, учитывая его заточенность на борьбу за каждый мяч, он мог досрочно покинуть поле. Во втором тайме наши командные действия стали более сбалансированными, никто из ансамбля не выпадал.

– Некоторые эксперты утверждают, что фарт был на стороне ЛНЗ, акцентируя внимание на том, что гости забивали после грубых ошибок александрийцев.

– Я так не думаю. Дело в том, что, анализируя последние матчи соперника, мы обратили внимание на то, что их игроки часто ошибаются в передачах, когда их прессинговать в средней зоне. Поэтому настраивал подопечных своей активностью заставлять александрийцев нервничать. Вот почему я считаю, что нам никто никаких подарков не делал.

Очень рад ребятам, которые с каждым матчем действуют все увереннее. Хотя когда в прошлом году я со своими помощниками дал согласие возглавить ЛНЗ, то черкащане занимали предпоследнее место. Постепенно удалось исправить положение. Хорошо провели подготовительный период зимой, эффективно работали на трансферном рынке.

Теперь в моем распоряжении два равноценных состава. Теперь, когда нервное напряжение отошло на второй план, следует сосредоточиться на совершенствовании командных действий. Считаю, что требовательные болельщики ЛНЗ заслужили, чтобы их любимая команда демонстрировала и более зрелищную игру.