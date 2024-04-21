21 апреля проходит матч 25-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Полесье» Житомир.

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Поединок проходит на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Счет в матче на 32-й минуте открыл форвард киевлян Владислав Ванат. Ассист на него оформил Андрей Ярмоленко.

На 52-й преимущество киевского клуба удвоил Николай Шапаренко. 25-летний полузащитник отправил мяч в девятку ворот соперников.

На 77-й капитан «Динамо» Виталий Буяльский сделал счет разгромным, забив 3-й гол. Киевляне перехватили мяч после ошибки защиты гостей, после чего Ванат отдал ассист на Буяльского, который отличился в пустые ворота.

ВИДЕО. Грубая ошибка. Капитан Динамо похоронил Полесье, забив 3-й гол