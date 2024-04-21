ВИДЕО. Шапаренко оформил гол в девятку за Динамо в матче против Полесья
Николай удвоил преимущество киевлян на 52-й минуте
21 апреля проходит матч 25-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Полесье» Житомир.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Счет в матче на 32-й минуте открыл форвард киевлян Владислав Ванат. Ассист на него оформил Андрей Ярмоленко.
На 52-й преимущество киевского клуба удвоил Николай Шапаренко. 25-летний полузащитник отправил мяч в девятку ворот соперников.
ВИДЕО. Шапаренко оформил гол в девятку за Динамо в матче против Полесья
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч 25-го тура УПЛ проходит на клубном стадионе Динамо
Каталонский клуб впервые в истории гарантировал себе участие в еврокубках