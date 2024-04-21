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  4. ВИДЕО. Шапаренко оформил гол в девятку за Динамо в матче против Полесья
Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 19:29 | Обновлено 21 апреля 2024, 19:32
654
0

ВИДЕО. Шапаренко оформил гол в девятку за Динамо в матче против Полесья

Николай удвоил преимущество киевлян на 52-й минуте

21 апреля 2024, 19:29 | Обновлено 21 апреля 2024, 19:32
654
0
ВИДЕО. Шапаренко оформил гол в девятку за Динамо в матче против Полесья
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

21 апреля проходит матч 25-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Полесье» Житомир.

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Поединок проходит на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Счет в матче на 32-й минуте открыл форвард киевлян Владислав Ванат. Ассист на него оформил Андрей Ярмоленко.

На 52-й преимущество киевского клуба удвоил Николай Шапаренко. 25-летний полузащитник отправил мяч в девятку ворот соперников.

ВИДЕО. Шапаренко оформил гол в девятку за Динамо в матче против Полесья

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видео голов и обзор Николай Шапаренко Динамо Киев Полесье Житомир Динамо - Полесье Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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