НАВРАТИЛОВА – об Итоговом турнире в Эр-Рияде: «Хоть не в Северной Корее»

Обладательница 18 титулов Grand Slam Мартина Навратилова прокомментировала новость о том, что Эр-Рияд (Саудовская Аравия) стал местом проведения Итогового турнира WTA до 2026 года.

«Мы видим изменения [в женском туре], не так ли, теперь мы едем в Саудовскую Аравию. Это самое большое изменение, которое мы видим сейчас..... По крайней мере, мы не едем в Северную Корею.

Мы с Крис Эверт ясно выразили свое мнение по этому поводу, но, знаете, сейчас игроки приняли определенные решения, и посмотрим, как пойдут дела в Саудовской Аравии», – сказала Навратилова.

Отметим, что в 2023-м году в Джидде провели турнир Next Generation ATP Finals.