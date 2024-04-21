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  4. НАВРАТИЛОВА – об Итоговом турнире в Эр-Рияде: «Хоть не в Северной Корее»
WTA
21 апреля 2024, 16:36 |
130
0

НАВРАТИЛОВА – об Итоговом турнире в Эр-Рияде: «Хоть не в Северной Корее»

Легенда тенниса иронично отреагировала на изменения в календаре

21 апреля 2024, 16:36 |
130
0
НАВРАТИЛОВА – об Итоговом турнире в Эр-Рияде: «Хоть не в Северной Корее»
WTA. Мартина Навратилова

Обладательница 18 титулов Grand Slam Мартина Навратилова прокомментировала новость о том, что Эр-Рияд (Саудовская Аравия) стал местом проведения Итогового турнира WTA до 2026 года.

«Мы видим изменения [в женском туре], не так ли, теперь мы едем в Саудовскую Аравию. Это самое большое изменение, которое мы видим сейчас..... По крайней мере, мы не едем в Северную Корею.

Мы с Крис Эверт ясно выразили свое мнение по этому поводу, но, знаете, сейчас игроки приняли определенные решения, и посмотрим, как пойдут дела в Саудовской Аравии», – сказала Навратилова.

Отметим, что в 2023-м году в Джидде провели турнир Next Generation ATP Finals.

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Мартина Навратилова Итоговый турнир WTA WTA Саудовская Аравия
Владимир Клепач Источник: Relevo
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