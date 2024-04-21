НАВРАТИЛОВА – об Итоговом турнире в Эр-Рияде: «Хоть не в Северной Корее»
Легенда тенниса иронично отреагировала на изменения в календаре
Обладательница 18 титулов Grand Slam Мартина Навратилова прокомментировала новость о том, что Эр-Рияд (Саудовская Аравия) стал местом проведения Итогового турнира WTA до 2026 года.
«Мы видим изменения [в женском туре], не так ли, теперь мы едем в Саудовскую Аравию. Это самое большое изменение, которое мы видим сейчас..... По крайней мере, мы не едем в Северную Корею.
Мы с Крис Эверт ясно выразили свое мнение по этому поводу, но, знаете, сейчас игроки приняли определенные решения, и посмотрим, как пойдут дела в Саудовской Аравии», – сказала Навратилова.
Отметим, что в 2023-м году в Джидде провели турнир Next Generation ATP Finals.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите самые интересные моменты поединка 32-го тура Ла Лиги
Ангелина дошла до полуфинала в Руане, где проиграла Магде Линетт