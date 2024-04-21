Стало известно, сколько заработала Калинина за турнир во Франции

20 апреля украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила выступления на турнире WTA 250 в Руане (Франция), который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.

Украинка дошла до полуфинала соревнований, где в трех сетах уступила Магде Линетт со счетом 1:6, 6:4, 2:6.

За свои выступления на кортах Франции Ангелина заработала €10,100.

В Руане также выступили еще одна представительница Украины: Катарина Завацкая (WTA 182). Она успешно преодолела сито квалификации, но вылетела уже в первом раунде основной сетки от Клары Бюрель. Завацкая получила чек в €2,512.