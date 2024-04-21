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  4. Стало известно, сколько заработала Калинина за турнир во Франции
WTA
21 апреля 2024, 14:31 |
747
0

Стало известно, сколько заработала Калинина за турнир во Франции

Ангелина дошла до полуфинала в Руане, где проиграла Магде Линетт

21 апреля 2024, 14:31 |
747
0
Стало известно, сколько заработала Калинина за турнир во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

20 апреля украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила выступления на турнире WTA 250 в Руане (Франция), который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.

Украинка дошла до полуфинала соревнований, где в трех сетах уступила Магде Линетт со счетом 1:6, 6:4, 2:6.

За свои выступления на кортах Франции Ангелина заработала €10,100.

В Руане также выступили еще одна представительница Украины: Катарина Завацкая (WTA 182). Она успешно преодолела сито квалификации, но вылетела уже в первом раунде основной сетки от Клары Бюрель. Завацкая получила чек в €2,512.

По теме:
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Калинина в трех сетах уступила Линетт и не сумела пробиться в финал в Руане
Ангелина Калинина – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина Катарина Завацкая WTA Руан призовые
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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