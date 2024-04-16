Завацкая выиграла стартовый сет у Бюрель в Руане, но уступила в матче

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 182) завершила выступления на турнире серии WTA 250 в Руане (Франция), который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.

В 1/16 финала украинка в трех сетах уступила 7-й сеяной Кларе Бюрель (Франция, WTA 44) за 2 часа и 14 минут.

WTA 250 Руан. Грунт в помещении. 1/16 финала

Клара Бюрель (Франция) [7] – Катарина Завацкая (Украина) [Q] – 3:6, 6:3, 6:2

Это была первая встреча девушек.

Во 2-м раунде Клара сыграет либо против Нао Хибино, либо против Елены-Габриэлы Русе.

Завацкая стартовала в Руане с квалификации соревнований.

Ранее в 1/8 финала пробилась Ангелина Калинина.