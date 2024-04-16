Завацкая выиграла стартовый сет у Бюрель в Руане, но уступила в матче
Катарина проиграла Кларе в трех сетах в 1/16 финала соревнований во Франции
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 182) завершила выступления на турнире серии WTA 250 в Руане (Франция), который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.
В 1/16 финала украинка в трех сетах уступила 7-й сеяной Кларе Бюрель (Франция, WTA 44) за 2 часа и 14 минут.
WTA 250 Руан. Грунт в помещении. 1/16 финала
Клара Бюрель (Франция) [7] – Катарина Завацкая (Украина) [Q] – 3:6, 6:3, 6:2
Это была первая встреча девушек.
Во 2-м раунде Клара сыграет либо против Нао Хибино, либо против Елены-Габриэлы Русе.
Завацкая стартовала в Руане с квалификации соревнований.
Ранее в 1/8 финала пробилась Ангелина Калинина.
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.Шановні , шо ви пишіте,сьогодні не перше квітня!
Завацьку вистачає на один сет після чого сили закінчуються. Коли суперниця відчутно ниже класом, бійцівських якостей вистачає, щоб витягти гру на морально-вольових. Коли різниця не так відчутна - поразка 1:2. Тільки в цьому році Фон Дайхманн, Ямріхова, Тодоні, Бара і сьогодні.