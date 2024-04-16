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  4. Завацкая выиграла стартовый сет у Бюрель в Руане, но уступила в матче
WTA
16 апреля 2024, 19:52 | Обновлено 16 апреля 2024, 20:13
312
4

Завацкая выиграла стартовый сет у Бюрель в Руане, но уступила в матче

Катарина проиграла Кларе в трех сетах в 1/16 финала соревнований во Франции

16 апреля 2024, 19:52 | Обновлено 16 апреля 2024, 20:13
312
4
Завацкая выиграла стартовый сет у Бюрель в Руане, но уступила в матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 182) завершила выступления на турнире серии WTA 250 в Руане (Франция), который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.

В 1/16 финала украинка в трех сетах уступила 7-й сеяной Кларе Бюрель (Франция, WTA 44) за 2 часа и 14 минут.

WTA 250 Руан. Грунт в помещении. 1/16 финала

Клара Бюрель (Франция) [7] – Катарина Завацкая (Украина) [Q] – 3:6, 6:3, 6:2

Это была первая встреча девушек.

Во 2-м раунде Клара сыграет либо против Нао Хибино, либо против Елены-Габриэлы Русе.

Завацкая стартовала в Руане с квалификации соревнований.

Ранее в 1/8 финала пробилась Ангелина Калинина.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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mevast
Старалася, боролася і в цілому хорошу гру продемонструвала з сьомою сіяною.
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+2
C.Пеклов
Клара Бюрель (Франція) [7] – Катаріна Завацька (Україна) [Q] – 3:6, 6:3, 6:2
Це була перша зустріч дівчат.
У 2-му раунді Катаріна зіграє або проти Нао Хібіно, або проти Єлени-Габріели Русе
.Шановні , шо ви пишіте,сьогодні не перше квітня!
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+1
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Sashamar
Ця сьома сіяна тільки  що вщент провалилася у грі на Кубок БДК.
Завацьку вистачає на один сет після чого сили закінчуються. Коли суперниця відчутно ниже класом, бійцівських якостей вистачає, щоб витягти гру на морально-вольових. Коли різниця не так відчутна - поразка 1:2. Тільки в цьому році Фон Дайхманн, Ямріхова, Тодоні, Бара і сьогодні.
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0
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