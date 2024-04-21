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Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 12:09 | Обновлено 21 апреля 2024, 12:37
1251
13

Друг Милевского прокомментировал скандал с подкупом игроков Миная

Сергей Третьяк опровергает информацию Игоря Бурбаса

21 апреля 2024, 12:09 | Обновлено 21 апреля 2024, 12:37
1251
13
Друг Милевского прокомментировал скандал с подкупом игроков Миная
Instagram. Артем Милевский и Сергей Третьяк

Сергей Третьяк, друг известного украинского экс-футболиста Артема Милевского, прокомментировал информацию, что якобы он пытался подкупить игроков «Миная» Дмитрия Немчанинова и Евгения Скибу, чтобы те «слили» матч против киевского «Динамо» (1:3).

– Игорь Бурбас в своем телеграм-канале написал, что это Вы пытались подкупить Немчанинова и Скибу, предлагая им по 5 тысяч долларов за проигрыш «Динамо». Хочу услышать Вашу версию.

– Артем Милевский заканчивал карьеру в «Минае». И мы решили на твиче сделать стрим с бывшим игроком «Миная» и нынешними, пригласив Немчанинова и Скибу. Они сказали, что у них тренировочный режим и Любенович их в такое время не отпустит. Я предложил встретиться на чай, Немчанинов согласился.

У нас зашел разговор о предстоящем матче «Миная» с «Динамо». Я знал, что «Шахтер» стимулировал «Минай» в размере 100 тысяч за ничью и 150 за победу над «Динамо». Немчанинов мне подтвердил эту информацию. Но у меня была еще инсайдерская информация, не могу разглашать источник, что некоторые игроки «Миная» намерены слить матч «Динамо». Я прямо спросил у Немчанинова: «Ходят слухи, что среди вас есть крысы, которые не хотят отбирать очки и собираются проиграть «Динамо-. Это правда?». Немчанинов сказал, что это неправда. Я говорю: «Но ведь ты начинаешь в составе». Дмитрий ответил: «Я начинаю, потому что был в составе, когда матч прервали. Но я ничего не знаю о нечестной игре, которая планируется».

Ну ладно, раз не знаешь, узнаю у Скибы. Поехал прощупать его. Он тоже подтвердил, что «Шахтер» стимулирует «Минай», но опроверг, что игроки ужгородского клуба намерены сдать матч. Тогда я ему сказал: «Я поставил фору – 1.5 «Динамо». Скиба ответил: «Я сделаю все, чтобы твоя ставка не сыграла». Мы посмеялись и разошлись. А дальше вы сами все видели. Немчанинов, который говорит, что я ему якобы предлагал 5000 долларов, а он отказался, каким-то чудом забивает автогол. Ну смешно же.

– По-вашему, «Минай» отказался от премиальных «Шахтера», чтобы слить «Динамо»? Не понимаю логики.

– Нет. Я думаю, «Минай» играл честно, кроме Немчанинова. Его действия и автогол выглядели подозрительно.

– Так а какая была Ваша цель поездок к Немчанинову и Скибе? Почему Вы задавали им вопросы о сливе матча и говорили, что поставили на – 1.5 «Динамо», ведь Вы ехали приглашать их на стрим?

– Я акционер букмекерской конторы в Испании. У нас пошли аномальные ставки на – 1.5 «Динамо». Я, чтобы не потерять деньги, решил прощупать – что происходит в «Минае». Поэтому я поехал к Скибе и Немчанинову, чтобы у них спросить: будут ли они бороться? А тут еще повод хороший – приглашение на твич.

– Вы были знакомы со Скибой и Немчаниновым до этой встречи?

– Лично нет, только заочно.

– Почему они говорят, что Вы им предлагали по пять тысяч долларов?

– Не знаю. Возможно, им поступало от кого-то предложение, но точно не от меня. Я с ними встретился, чтобы узнать, будут ли они играть честно, чтобы наша контора не потеряла деньги.

– Вас уже вызывали на допрос в Комитет по этике и честной игре УАФ?

– Да. Я уже дал показания в УАФ и предоставил скрины абсолютно невинных переписок с Немчаниновым и Скибой, где приглашал их на совместный стрим, и не более того.

– А раньше Вы были на допросах в УАФ или полиции по поводу договорняков?

– Никогда!

– Вы знакомы с Игорем Бурбасом?

– Я его знать не знаю.

– А с Франческо Баранкой?

– Конечно, у меня даже фото с ним есть: в Киеве и Барселоне. Мы знакомы с Франческо лет 7. У нас с ним нормальные отношения. Баранка у меня иногда консультировался по вопросам честной игры, есть ли аномальные ставки на какой-то матч.

– А как Вы с ним познакомились?

– Мы познакомились в ночном клубе. Баранка там отдыхал с девушками, я с друзьями. Так и сошлись.

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Динамо Киев Артем Милевский договорные матчи чемпионат Украины по футболу скандал Сергей Третьяк Игорь Бурбас Украинская Премьер-лига Дмитрий Немчанинов Минай Минай - Динамо Евгений Скиба
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Комментарии 13
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George1
Справа в тому що гроші Ахметова ти не отримаєш ніколи бо виграти у Динамо нереально а ось 5 тисяч баксів за поразку можно взяти тому що мінай програє.люба людина би взяла
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+2
Показать Скрыть 4 ответа
Alex.P67
Більшість Футболістів які закінчили карєру, живуть хто як може. В нинішніх реаліях більшість їх не вдахи тому роблять не правильні вчинки. 
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+1
Boodya
Надіюсь це остання новина цього сміття, бо це просто інформаційний привід, не більше ні менше, якби хтось десь і колись хотів щось комусь злити, то з досвіду, ми б про це узнали вже після, бо той хто пропонує - не дурень, аби пропонувати не перевіреному (а зливають це все, коли не поділили) в нас такий футбол, ні дати ні взяти...
Це новина для срачу клубу "1.5IQ", який взявши "під козирьок" виконує
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
Jaime_Lannister
Мутний тип. Такі завжди коло Мілевського крутилися і використовували Тьому.
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+1
George1
А потім скажуть севідов мілевський третяк корупціонери а вони ніяким боком тут .просто передають гроші від хозяїі в кав'ярні і отримують 500 баксів 
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0
AK.228
Сучья свадьба все це
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-3
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