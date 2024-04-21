Тренер Лунина в академии Металлиста: «Андрей доминировал над Ман Сити»

Тренер вратарей харьковского клуба «Металлист 1925» Сергей Вольваков, который в свое время работал с юным Андреем Луниным в академии «Металлиста», поделился мнением о серии пенальти в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ман Сити» и мадридским «Реалом» (основное время – 1:1, пенальти – 4:3). В ней, как известно, Лунин стал автором двух сэйвов и вывел «галактикос» в полуфинал турнира.

«Андрей всегда хорошо играл на пенальти. Это умение есть внутри у человека. Мы такого на тренировках не отрабатывали. Закладывали детям техническую базу, развивали координацию и прыгучесть, технику ловли и броска мяча.

Есть хорошие топовые вратари, а 11-метровые им трудно даются. Могут за карьеру и ни одного не отбить. А есть вратари, которые очень мощно выглядят в этом компоненте. Андрей отбил много пенальти в решающих матчах.

У него есть эта уверенность и ощущение разгадывать подобные ситуации. Бывают случаи, когда вратари пытаются угадать. А в случае с пенальти Бернарду Андрей решил до конца работать по мячу. Он сам внутри себя принял решение, как ему поступить. Конечно, и с тренером вратарей они обсуждали разные ситуации. Голкиперы изучают, кто куда бьет, а соперники изучают вратарей.

Если говорить об этом матче, то «Манчестер Сити» доминировал над «Реалом» почти всю игру, а Лунин доминировал над «Манчестер Сити», – рассказал Вольваков.

Ранее сообщалось, что стало известно, кто помог Лунину отразить решающий пенальти против «Ман Сити».