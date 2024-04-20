Известно, кто помог Лунину отразить решающий пенальти против Ман Сити
Лука Модрич подсказал, куда будет пробивать Матео Ковачич
В среду, 17 апреля, прошел второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».
Игра прошла на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. В основное время команды сыграли вничью 1:1 и игра перешла в овертайм, а затем и в серию пенальти, которую выиграл «Реал» (4:3).
В послематчевой серии одиннадцатиметровых украинский вратарь Андрей Лунин совершил два сейва, что позволило «Реалу» победить и выйти в полуфинал турнира.
По информации издания Relevo, звездный полузащитник «Реала» Лука Модрич подсказал Андрею Лунину, что полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич всегда пробивает важные пенальти в правый от вратаря угол. Лунин послушал и отразил этот удар, что дало «галактикос» преимущество в послематчевой серии.
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