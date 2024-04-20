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Лига чемпионов
20 апреля 2024, 11:49 | Обновлено 20 апреля 2024, 11:57
895
0

Известно, кто помог Лунину отразить решающий пенальти против Ман Сити

Лука Модрич подсказал, куда будет пробивать Матео Ковачич

20 апреля 2024, 11:49 | Обновлено 20 апреля 2024, 11:57
895
0
Известно, кто помог Лунину отразить решающий пенальти против Ман Сити
Getty Images/Global Images Украина. Андрей Лунин и Лука Модрич

В среду, 17 апреля, прошел второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Игра прошла на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. В основное время команды сыграли вничью 1:1 и игра перешла в овертайм, а затем и в серию пенальти, которую выиграл «Реал» (4:3).

В послематчевой серии одиннадцатиметровых украинский вратарь Андрей Лунин совершил два сейва, что позволило «Реалу» победить и выйти в полуфинал турнира.

По информации издания Relevo, звездный полузащитник «Реала» Лука Модрич подсказал Андрею Лунину, что полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич всегда пробивает важные пенальти в правый от вратаря угол. Лунин послушал и отразил этот удар, что дало «галактикос» преимущество в послематчевой серии.

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Реал Мадрид Манчестер Сити Матео Ковачич Андрей Лунин Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал Лука Модрич
Дмитро Олійник Источник: Twitter
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Комментарии 1
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Limb.Yuri
Так, з такою кількістю помічників, я мабуть відбив би 3 пенальті :  Льопіс ( тренер воротарів ), Модрич, Кепа, Беллінгем ( гравці команди ),  Перес ( президент клубу ). Хто ще, кого забув?
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