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Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 05:40 | Обновлено 21 апреля 2024, 06:25
179
0

Сергей ДОЛГАНСКИЙ: «Мы сами проиграли эту игру»

Тренер «Ворсклы» прокомментировал поражение от «Колоса»

21 апреля 2024, 05:40 | Обновлено 21 апреля 2024, 06:25
179
0
Сергей ДОЛГАНСКИЙ: «Мы сами проиграли эту игру»
ФК Ворскла. Сергей Долганский

Тренер полтавской «Ворсклы» Сергей Долганский прокомментировал поражение своей команды в матче против «Колоса» (0:2).

«Трудно анализировать. Команда соперника мало что создала. Банально замкнули две длинные передачи и забили два гола. Можно анализировать нашу игру в атаке, что получилось, что нет, а так...

Второй гол? Я замечу, что люди должны отвечать за свои действия в поле. Ошибки случаются, но ответственность должна ложиться на кого-то, потому что это ответственность перед всей командой. Мне интересно, как команда отреагирует на следующую игру.

Степанюк? У него травма, повреждение задней поверхности бедра, но надеемся, что на следующую игру он уже будет.

Игроки держат в голове финал Кубка? Да нет, это разные турниры. Мы на эту игру настраивались очень серьезно. Но это не первая игра, когда есть моменты, но не можем реализовать, нет агрессии при завершении атак. Человек должен взять на себя ответственность. Если пошел в штрафную, то пошел забить гол. Этого пока нет. Мы всегда об этом говорим, но пока не выходит.

Арбитраж? Мы пропустили чистых два гола. Можно было что-то говорить при счете 0:0, но мы сами проиграли эту игру.

Фесюн? С ним хорошие отношения, почти постоянно на связи. Я получаю удовольствие, когда вижу его игру, он в последнее время прибавил в психологии. Если его карьера будет развиваться я буду только рад, – сказал Долганский.

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Сергей Рипьюк Источник: ФК Ворскла
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