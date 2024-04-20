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Украина. Премьер лига
20 апреля 2024, 22:38 | Обновлено 20 апреля 2024, 22:46
1164
2

Американский клуб закрыл сделку по форварду Шахтера – журналист

Кевин Келси продолжит карьеру в «Цинциннати»

20 апреля 2024, 22:38 | Обновлено 20 апреля 2024, 22:46
1164
2
Американский клуб закрыл сделку по форварду Шахтера – журналист
shakhtar.com. Кевин Келси

19-летний венесуэльский форвард «Шахтера» Кевин Келси продолжит карьеру в клубе MLS «Цинциннати».

Как сообщает венесуэльский спортивный журналист Марио Альберто Санчес, информацию которого подтверждают некоторые другие источники в социальных сетях, сегодня утром «Цинциннати» закрыл сделку по переходу Келси.

Подробности трансферного соглашения сторон пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что «Цинциннати» сделал официальное предложение «Шахтеру» о трансфере Келси. При этом, сам венесуэлец якобы выразил желание покинуть Украину из-за взрывов в Киеве, вызванных российской военной агрессией.

Келси выступает за «Шахтер» с января 2023 года и имеет контракт до конца 2027-го.

В текущем сезоне форвард провел 20 матчей за «горняков» во всех турнирах, отличившись 3 голами и 2 ассистами.

Примечательно, что после зимней паузы Келси не провел за «Шахтер» ни одного официального матча, хотя часто оказывался в заявке «горняков».

Трансферное окно в MLS открыто до 23 апреля.

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Alex T
Шахтари ж волали что это будет новый топ
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