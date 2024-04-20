Американский клуб закрыл сделку по форварду Шахтера – журналист

19-летний венесуэльский форвард «Шахтера» Кевин Келси продолжит карьеру в клубе MLS «Цинциннати».

Как сообщает венесуэльский спортивный журналист Марио Альберто Санчес, информацию которого подтверждают некоторые другие источники в социальных сетях, сегодня утром «Цинциннати» закрыл сделку по переходу Келси.

Подробности трансферного соглашения сторон пока не раскрываются.

¡TRATO HECHO!



El día de hoy en la mañana se cerró la transacción para que el delantero Kevin Kelsy sea nuevo jugador del FC Cincinnati de la MLS.



El delantero estaba en el Shakhtar Donetsk ucraniano desde principios del 2023.



Tal como había adelantado el amigo @cantogoles pic.twitter.com/U08sjY5Yex — Mario Alberto Sánchez (@MarioSanchezVe) April 20, 2024

Ранее сообщалось, что «Цинциннати» сделал официальное предложение «Шахтеру» о трансфере Келси. При этом, сам венесуэлец якобы выразил желание покинуть Украину из-за взрывов в Киеве, вызванных российской военной агрессией.

Келси выступает за «Шахтер» с января 2023 года и имеет контракт до конца 2027-го.

В текущем сезоне форвард провел 20 матчей за «горняков» во всех турнирах, отличившись 3 голами и 2 ассистами.

Примечательно, что после зимней паузы Келси не провел за «Шахтер» ни одного официального матча, хотя часто оказывался в заявке «горняков».

Трансферное окно в MLS открыто до 23 апреля.