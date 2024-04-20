Костюк впервые в карьере обыграла трех соперниц из топ-10 на одном турнире

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия).

На пути к финалу украинка выиграла у трех соперниц из топ-10: Чжэн Циньвень (WTA 7), Коко Гофф (WTA 3) и теперь у Маркеты Вондроушовой (WTA 8).

В карьере украинки подобное случилось впервые. Более того, она ни разу не обыгрывала более одной соперницы из первой десятки мирового рейтинга в рамках одних соревнований.

Любопытно, что первые 14 матчей в карьере с теннисистками из топ-10 Марта проиграла. Но в следующих 10 таких поединках добыла 7 побед (еще на один матч не вышла Маркета Вондроушова).

К примеру, у первой ракетки Украины Элины Свитолиной статистика матчей с игроками первой десятки составляет 37-46. В карьере Элины было 4 турнира, на которых она обыгрывала 3 и больше соперниц из первой десятки (Рим-2017, Торонто-2017, Итоговый турнир 2018, Итоговый турнир 2019).

В финале Костюк сразится с четвертой ракеткой мира Еленой Рыбакиной.