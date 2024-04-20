Известна оценка Мудрика за проигрыш в полуфинале Кубка Англии от Ман Сити
«Челси» проиграл со счетом 0:1
В субботу, 20 марта, прошел матч 1/2 финала Кубка Англии, в котором встретились «Манчестер Сити» и «Челси».
Игра прошла в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли». Победу в матче одержал «Манчестер Сити» со счетом 1:0.
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начал матч в запасе и вышел на поле на 79-й минуте. За свое выступление Мудрик после матча от статического портала WhoScored получил оценку 5.8 баллов – самая низкая оценка среди всех игроков, принявших участие в поединке.
Лучшим игроком матча стал представитель проигравшей команды, Коул Палмер получил от WhoScored 7.3 балла.
Оценки матча Манчестер Сити – Челси от WhoScored
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