Известна оценка Мудрика за проигрыш в полуфинале Кубка Англии от Ман Сити

В субботу, 20 марта, прошел матч 1/2 финала Кубка Англии, в котором встретились «Манчестер Сити» и «Челси».

Игра прошла в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли». Победу в матче одержал «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начал матч в запасе и вышел на поле на 79-й минуте. За свое выступление Мудрик после матча от статического портала WhoScored получил оценку 5.8 баллов – самая низкая оценка среди всех игроков, принявших участие в поединке.

Лучшим игроком матча стал представитель проигравшей команды, Коул Палмер получил от WhoScored 7.3 балла.

Оценки матча Манчестер Сити – Челси от WhoScored