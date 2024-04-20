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  4. Аталанта хочет продлить контракт с Гасперини
Италия
20 апреля 2024, 12:36 |
115
0

Аталанта хочет продлить контракт с Гасперини

Специалист возглавляет клуб из Бергамо с 2016 года

20 апреля 2024, 12:36 |
115
0
Аталанта хочет продлить контракт с Гасперини
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Итальянская «Аталанта» хочет сохранить на должности главного тренера 66-летнего Джан Пьеро Гасперини.

Как сообщает известный журналист Николо Скира, специалист, имеющий приглашения от итальянских команд и из-за границы, может подписать новый контракт с клубом из Бергамо. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2025-го, а по новому контракту Гасперини будет возглавлять «Аталанту» до 2026 года с автоматической опцией продления сотрудничества еще на один год.

Добавим, что специалист возглавляет команду из Бергамо с 2016 года. В нынешнем сезоне «Аталанта» занимает седьмое место в Серии А, а также вышла в полуфинал Лиги Европы.

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Джан Пьеро Гасперини Аталанта продление контракта
Юрій Вишневський Источник: Николо Скира
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