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Англия
20 апреля 2024, 11:37 | Обновлено 20 апреля 2024, 11:58
488
0

Экс-игрок сборной Англии вынес вердикт Мудрику и раскритиковал его

Глен Джонсон высказался о вингере «Челси»

20 апреля 2024, 11:37 | Обновлено 20 апреля 2024, 11:58
488
0
Экс-игрок сборной Англии вынес вердикт Мудрику и раскритиковал его
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Глен Джонсон высказался об украинском вингере «Челси» Михаиле Мудрике.

«От Мудрика многое ждали в «Челси», но он не оправдал эти ожидания. Хотелось бы думать, что он взял себя в руки и прошел трудный период, но на самом деле это не так. У него еще есть шанс проявить себя только потому, что у лондонцев сейчас большие трудности, но если ты не можешь проявить себя в таком «Челси», то тебе нечего делать в составе «пенсионеров», когда они наберут форму», – сказал Джонсон.

В этом сезоне Мудрик провел за «Челси» во всех турнирах 34 матча, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Мудрик счастлив в «Челси» и не думает об уходе.

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Глен Джонсон (футболист) Михаил Мудрик Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси
Дмитро Олійник Источник
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