Экс-игрок сборной Англии вынес вердикт Мудрику и раскритиковал его
Глен Джонсон высказался о вингере «Челси»
Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Глен Джонсон высказался об украинском вингере «Челси» Михаиле Мудрике.
«От Мудрика многое ждали в «Челси», но он не оправдал эти ожидания. Хотелось бы думать, что он взял себя в руки и прошел трудный период, но на самом деле это не так. У него еще есть шанс проявить себя только потому, что у лондонцев сейчас большие трудности, но если ты не можешь проявить себя в таком «Челси», то тебе нечего делать в составе «пенсионеров», когда они наберут форму», – сказал Джонсон.
В этом сезоне Мудрик провел за «Челси» во всех турнирах 34 матча, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Мудрик счастлив в «Челси» и не думает об уходе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер «Кривбасса» оценил успехи голкипера сборной Украины
У украинского вратаря действует соглашение до 2025 года