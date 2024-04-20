Юрий ВЕРНИДУБ: «Лунин наработал на новый контракт в Реале»

Один из авторитетных украинских тренеров Юрий Вернидуб был одним из тех специалистов, под руководством которого росло мастерство Андрея Лунина. Попав в возглавляемую им луганскую «Зари», голкипер успешно отыграл сезон 2017/18, обратив на себя внимание агентов и скаутов разных клубов.

Футбольной судьбе молодого вратаря было угодно, чтобы именно Заря стала трамплином для его перехода в мадридский «Реал». Пройдя за шесть неполных лет испанской карьеры нешуточные испытания, во время которых играл в аренде в нескольких клубах Ла Лиги среднего уровня, Андрей Лунин закалился и приобрел немалый опыт.

Терпение и упорный труд, как и определенное стечение обстоятельств, помогли ему завоевать доверие как со стороны президента мадридского клуба Флорентино Переса, так и главного тренера Карло Анчелотти.

Ответная игра четвертьфинала нынешней Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити», в которой украинский голкипер стал героем, справившись с двумя одиннадцатиметровыми в послематчевой серии, стала апогеем его спортивной карьеры. По крайней мере, по состоянию на сегодняшний день. Ведь совсем скоро Андрея Лунина ждут не менее важные поединки за «Реал» в чемпионате Испании, полуфинале Лиги чемпионов с немецкой «Баварией» и в составе сборной Украины на Евро-2024.

О становлении вратаря в «Заре» и его блестящей игре в упомянутом матче с «Манчестер Сити» в минувшую среду Sport.ua рассказал Юрий Вернидуб, который ныне возглавляет криворожский «Кривбасс» и борется с ним за чемпионство:

– Я очень горжусь Андреем. Что тут еще говорить, когда человек вписал свое имя заглавными буквами в историю испанского гранда и Лиги чемпионов. Я смотрел весь матч «Манчестер Сити» – «Реал» и очень рад, что все произошло. Лунин – молодец. Могу сказать о нем самые лучшие слова. Он этого заслуживает.

– Помните сезон 2017/18, который после расформирования «Днепра» Андрей Лунин провел в «Заре» под вашим руководством?

– Если бы Андрей остался в Днепре и продолжал играть во Второй лиге в сезоне 2017/18, а затем на следующий год и в первой, то как вы считаете: смог ли он прогрессировать? Думаю, вряд ли за это время он получил бы то, что получил всего за один сезон, проведенный в элите за «Зарю». Я уже не говорю о вызове в сборную, в составе которой парень дебютировал в 2018-м. Как бы то ни было, переход Лунина к «Заре» стал важным приобретением. И для самого футболиста и для клуба. Помнится, когда он только появился в нашей команде, я ему сказал: «Андрей, я гарантирую, что ты будешь играть. Постараемся развить тебя как можно лучше, предоставив больше игровой практики. Самое главное, чтобы ты сам смог доказывать свою состоятельность благодаря добросовестной работе и отношению к футболу в целом». Что он и сделал.

Мне даже пришлось в какой-то степени пожертвовать голкипером Алексеем Шевченко, которого я сразу предупредил, что ему придется немного потерпеть. То, что Леша не захотел тратить время и перешел в «Карпаты», воспринял с пониманием. Во Львове он хорошо отыграл полсезона, был приглашен в «Шахтер» и подписал с ним контракт. Однако вернемся к Лунину. Кто бы что ни говорил, а факт остается фактом: в «Реал» он перешел из «Зари». И слава Богу, что этот трансфер состоялся.



Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

– Какие слова напутствия сказали ему перед отъездом в Мадрид?

– Пожелал самого главного – здоровья. А еще добавить в целенаправленности и желании работать, которыми он был наделен. Хотя Лунину тогда прочили роль второго или третьего вратаря, а также перспективу игры в аренде в другом клубе, все же в него я верил. Я знал характер этого футболиста, его потенциал. Когда Андрей был в Мадриде при подписании контракта, он общался с главным тренером «Реала» Хуленом Лопетеги. Лунин уже тогда получил возможность проявить себя: он уехал на тренировочные сборы с новой командой. Уверенный, что имея шанс, он начал всячески пытаться им воспользоваться. Для него уже тогда задачей-минимум было быть в тройке вратарей «Реала». Проходил год за годом – и он доказал свою профпригодность, завоевав доверие и заставив себя уважать.

– Ваши с Андреем Луниным футбольные пути пересеклись чуть больше двух с половиной лет, когда вы возглавляли молдавский «Шериф». После сенсационной победы вашей команды на Сантьяго Бернабеу с ним пообщались?

– Да. Побеседовали буквально пять минут на стадионе сразу же после игры. Я понимал, какое у Андрея было настроение в тот момент, поэтому не хотелось парня лишний раз тяготить. До этого Лунин мне очень помог в исполнении просьбы внука – достать футболку Луки Модрича. Так что из Мадрида я возвращался с чувством исполненного долга, за что дед получил от внучка благодарность по телефону.

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– Как считаете, каким может быть ближайшее будущее Лунина?

– На новый контракт в «Реале» он сейчас наработал очень хорошо. Думаю, что у Андрея сейчас будет болеть голова и от предложений, и от мыслей о том, оставаться в Мадриде или нет. Насколько я помню, он всю жизнь хотел играть в королевском клубе. Мечты сбываются – и это хорошо, что так произошло.

– «Реал» признан ФИФА лучшим клубом ХХ века, имеет одно из самых больших количеств всевозможных наград и трофеев в мире. Так что если учитывать известную поговорку «От добра не ищут добра», то есть ли смысл украинскому вратарю куда-то переходить?

– Это действительно так. Я думаю, что он в Мадриде останется. Хотя Андрей сам должен решить, как ему быть. Нужно учесть, где ему будет лучше и на что можно рассчитывать.