Лунин стал стал самым популярным украинским спортсменом в Instagram

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин после феерического выступления в матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» стремительно набирал подписчиков в Instagram и теперь стал самым популярным украинским спортсменом в этой соцсети.

На момент написания у Лунина почти 2,7 миллиона фолловеров, он обошел игрока «Арсенала» Александра Зинченко, у которого 2,6 миллиона подписчиков.

После классной игры в Лиге чемпионов Лунин по показателю подписчиков в Instagram обошел Михаила Мудрика (1,9 млн) и Александра Усика (2 млн), а теперь опередил и Зинченко.