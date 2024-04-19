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  4. Лунин стал стал самым популярным украинским спортсменом в Instagram
Испания
19 апреля 2024, 21:36 |
1432
2

Лунин стал стал самым популярным украинским спортсменом в Instagram

После суперсерии пенальти у Андрея уже 2,6+ миллиона подписчиков

19 апреля 2024, 21:36 |
1432
2
Лунин стал стал самым популярным украинским спортсменом в Instagram
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин после феерического выступления в матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» стремительно набирал подписчиков в Instagram и теперь стал самым популярным украинским спортсменом в этой соцсети.

На момент написания у Лунина почти 2,7 миллиона фолловеров, он обошел игрока «Арсенала» Александра Зинченко, у которого 2,6 миллиона подписчиков.

После классной игры в Лиге чемпионов Лунин по показателю подписчиков в Instagram обошел Михаила Мудрика (1,9 млн) и Александра Усика (2 млн), а теперь опередил и Зинченко.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Александр Зинченко Александр Усик Михаил Мудрик
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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OKs100
В следующем году будет 10+ миллионов.
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Умник
Логічно.
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