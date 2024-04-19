Ювентус отыграл два мяча и взял очко в матче с Кальяри

В матче 33-го тура Серии А «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Кальяри» (2:2).

Туринцы проигрывали со счетом 0:2 после двух голов с пенальти, которые забили Джанлука Гаэтано и Ерри Мина.

Старая Синьора сумела отыграть два мяча. Отставание сократил Душан Влахович, а автогол Альберто Доссены на 87-й минуте принес ничью.

«Ювентус» набрал 64 очка и входит в топ-3, «Кальяри» (32 балла) идет на 14-й позиции.

Серия А. 33-й тур, 19 апреля

Кальяри – Ювентус – 2:2

Голы: Гаэтано, 30 (пен), Мина, 36 (пен) – Влахович, 61, Доссена, 87 (автогол)

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