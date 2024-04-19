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Чемпионат Италии
Кальяри
19.04.2024 21:45 – FT 2 : 2
Ювентус
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Италия
19 апреля 2024, 23:59 | Обновлено 20 апреля 2024, 00:12
26
1

Ювентус отыграл два мяча и взял очко в матче с Кальяри

Отставание сократил Душан Влахович, автогол Альберто Доссены принес ничью

19 апреля 2024, 23:59 | Обновлено 20 апреля 2024, 00:12
26
1
Ювентус отыграл два мяча и взял очко в матче с Кальяри
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 33-го тура Серии А «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Кальяри» (2:2).

Туринцы проигрывали со счетом 0:2 после двух голов с пенальти, которые забили Джанлука Гаэтано и Ерри Мина.

Старая Синьора сумела отыграть два мяча. Отставание сократил Душан Влахович, а автогол Альберто Доссены на 87-й минуте принес ничью.

«Ювентус» набрал 64 очка и входит в топ-3, «Кальяри» (32 балла) идет на 14-й позиции.

Серия А. 33-й тур, 19 апреля

Кальяри – Ювентус – 2:2

Голы: Гаэтано, 30 (пен), Мина, 36 (пен) – Влахович, 61, Доссена, 87 (автогол)

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Интер Милан 32 26 5 1 77 - 17 83
2 Милан 32 21 6 5 63 - 37 69
3 Ювентус 33 18 10 5 47 - 26 64
4 Болонья 32 16 11 5 45 - 25 59
5 Рома 31 16 7 8 56 - 35 55
6 Лацио 33 16 4 13 42 - 35 52
7 Аталанта 31 15 6 10 57 - 36 51
8 Наполи 32 13 10 9 50 - 40 49
9 Торино 32 11 12 9 31 - 29 45
10 Фиорентина 31 12 8 11 43 - 36 44
11 Монца 32 11 10 11 34 - 41 43
12 Дженоа 33 9 12 12 35 - 40 39
13 Кальяри 33 7 11 15 36 - 56 32
14 Лечче 32 7 11 14 27 - 48 32
15 Эллас Верона 32 6 10 16 30 - 44 28
16 Удинезе 31 4 16 11 30 - 47 28
17 Эмполи 32 7 7 18 25 - 48 28
18 Фрозиноне 32 6 9 17 40 - 63 27
19 Сассуоло 32 6 8 18 39 - 62 26
20 Салернитана 32 2 9 21 26 - 68 15
Полная таблица

События матча

87’
ГОЛ ! Автогол забил Альберто Доссена (Кальяри).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
36’
ГОЛ ! С пенальти забил Ерри Мина (Кальяри).
30’
ГОЛ ! С пенальти забил Джанлука Гаэтано (Кальяри).
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Ювентус Серия A Кальяри чемпионат Италии по футболу Ерри Мина Душан Влахович автогол видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Sashko57
Не взяв два очка, а віддав. Що скаже Аллегрі?
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