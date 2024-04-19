Ювентус отыграл два мяча и взял очко в матче с Кальяри
Отставание сократил Душан Влахович, автогол Альберто Доссены принес ничью
В матче 33-го тура Серии А «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Кальяри» (2:2).
Туринцы проигрывали со счетом 0:2 после двух голов с пенальти, которые забили Джанлука Гаэтано и Ерри Мина.
Старая Синьора сумела отыграть два мяча. Отставание сократил Душан Влахович, а автогол Альберто Доссены на 87-й минуте принес ничью.
«Ювентус» набрал 64 очка и входит в топ-3, «Кальяри» (32 балла) идет на 14-й позиции.
Серия А. 33-й тур, 19 апреля
Кальяри – Ювентус – 2:2
Голы: Гаэтано, 30 (пен), Мина, 36 (пен) – Влахович, 61, Доссена, 87 (автогол)
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|32
|26
|5
|1
|77 - 17
|83
|2
|Милан
|32
|21
|6
|5
|63 - 37
|69
|3
|Ювентус
|33
|18
|10
|5
|47 - 26
|64
|4
|Болонья
|32
|16
|11
|5
|45 - 25
|59
|5
|Рома
|31
|16
|7
|8
|56 - 35
|55
|6
|Лацио
|33
|16
|4
|13
|42 - 35
|52
|7
|Аталанта
|31
|15
|6
|10
|57 - 36
|51
|8
|Наполи
|32
|13
|10
|9
|50 - 40
|49
|9
|Торино
|32
|11
|12
|9
|31 - 29
|45
|10
|Фиорентина
|31
|12
|8
|11
|43 - 36
|44
|11
|Монца
|32
|11
|10
|11
|34 - 41
|43
|12
|Дженоа
|33
|9
|12
|12
|35 - 40
|39
|13
|Кальяри
|33
|7
|11
|15
|36 - 56
|32
|14
|Лечче
|32
|7
|11
|14
|27 - 48
|32
|15
|Эллас Верона
|32
|6
|10
|16
|30 - 44
|28
|16
|Удинезе
|31
|4
|16
|11
|30 - 47
|28
|17
|Эмполи
|32
|7
|7
|18
|25 - 48
|28
|18
|Фрозиноне
|32
|6
|9
|17
|40 - 63
|27
|19
|Сассуоло
|32
|6
|8
|18
|39 - 62
|26
|20
|Салернитана
|32
|2
|9
|21
|26 - 68
|15
События матча
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