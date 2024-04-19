Италия19 апреля 2024, 16:28 | Обновлено 19 апреля 2024, 16:35
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Кальяри – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 апреля в 21:45 поединок 33-го тура итальянской Серии А
19 апреля 2024, 16:28 | Обновлено 19 апреля 2024, 16:35
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В пятницу, 19 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором встретятся «Кальяри» и «Ювентус».
Игра пройдет на стадионе «Унипол Домус», который находится в Кальяри.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
В таблице Серии А «Кальяри» занимает 14-е место, имея 31 очков. У «Ювентуса» 63 пункта и 2-я позиция.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Кальяри – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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