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Чемпионат Италии
Кальяри
19.04.2024 21:45 - : -
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
19 апреля 2024, 16:28 | Обновлено 19 апреля 2024, 16:35
17
0

Кальяри – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 апреля в 21:45 поединок 33-го тура итальянской Серии А

19 апреля 2024, 16:28 | Обновлено 19 апреля 2024, 16:35
17
0
Кальяри – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 19 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором встретятся «Кальяри» и «Ювентус».

Игра пройдет на стадионе «Унипол Домус», который находится в Кальяри.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

В таблице Серии А «Кальяри» занимает 14-е место, имея 31 очков. У «Ювентуса» 63 пункта и 2-я позиция.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Кальяри – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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смотреть онлайн Кальяри Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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