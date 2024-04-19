В пятницу, 19 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором встретятся «Кальяри» и «Ювентус».

Игра пройдет на стадионе «Унипол Домус», который находится в Кальяри.

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Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

В таблице Серии А «Кальяри» занимает 14-е место, имея 31 очков. У «Ювентуса» 63 пункта и 2-я позиция.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Кальяри – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция