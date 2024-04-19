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Дженоа
19.04.2024 19:30 – FT 0 : 1
Лацио
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Италия
19 апреля 2024, 22:34 | Обновлено 19 апреля 2024, 22:37
123
0

ВИДЕО. Дженоа дома без Малиновского проиграл Лацио в Серии A

Единственный гол забил полузащитник римлян Луис Альберто на 67-й минуте

19 апреля 2024, 22:34 | Обновлено 19 апреля 2024, 22:37
123
0
ВИДЕО. Дженоа дома без Малиновского проиграл Лацио в Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Альберто

В матче 33-го тура итальянской Серии А «Лацио» на выезде обыграл «Дженоа» со счетом 1:0.

Единственный гол н забил полузащитник римлян Луис Альберто на 67-й минуте.

Украинский хавбек клуба из Генуи Руслан Малиновский восстанавливается после травмы бедра.

«Лацио» (52 очка) поднялся в топ-6 Серии А, «Дженоа» (39 баллов) остается на 12-й позиции.

Серия А. 33-й тур, 19 апреля

Дженоа – Лацио – 0:1

Гол: Луис Альберто, 67

Видео гола и обзор матча

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Альберто (Лацио).
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Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Лацио видео голов и обзор Руслан Малиновский Луис Альберто
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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