Италия19 апреля 2024, 22:34 | Обновлено 19 апреля 2024, 22:37
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ВИДЕО. Дженоа дома без Малиновского проиграл Лацио в Серии A
Единственный гол забил полузащитник римлян Луис Альберто на 67-й минуте
19 апреля 2024, 22:34 | Обновлено 19 апреля 2024, 22:37
123
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В матче 33-го тура итальянской Серии А «Лацио» на выезде обыграл «Дженоа» со счетом 1:0.
Единственный гол н забил полузащитник римлян Луис Альберто на 67-й минуте.
Украинский хавбек клуба из Генуи Руслан Малиновский восстанавливается после травмы бедра.
«Лацио» (52 очка) поднялся в топ-6 Серии А, «Дженоа» (39 баллов) остается на 12-й позиции.
Серия А. 33-й тур, 19 апреля
Дженоа – Лацио – 0:1
Гол: Луис Альберто, 67
Видео гола и обзор матча
События матча
67’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Альберто (Лацио).
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