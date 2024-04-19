В пятницу, 19 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором встретятся «Дженоа» и «Лацио».

Игра пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис», который находится в Генуе.

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Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

В таблице Серии А «Дженоа» занимает 12-е место, имея 39 очков. У «Лацио» 49 пунктов и 7-я позиция.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Дженоа – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция