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Украина. Премьер лига
19 апреля 2024, 18:28 | Обновлено 19 апреля 2024, 19:00
505
3

«Такое повториться не должно». Пушич оценил победу Шахтера в матче УПЛ

Наставник недоволен тем, что команда пропустила в большинстве

19 апреля 2024, 18:28 | Обновлено 19 апреля 2024, 19:00
505
3
«Такое повториться не должно». Пушич оценил победу Шахтера в матче УПЛ
ФК Шахтер. Марино Пушич

Наставник «Шахтера» Марино Пушич оценил непростую победу 3:1 в матче УПЛ против «Зари», с которой лидер чемпионата снова сыграет уже в понедельник.

«Очень важная победа, добыли три очка. Конечно, есть момент с пропущенным голом, когда соперник был в меньшинстве. Такое повторяться не должно. Гол, который «Заря» забила в переходе после нашего стандарта, меня не радует. Но радует то, как мы вернулись в игру и старались забивать. Хорошо отреагировали, когда счет стал 1:1».

«Нужно раньше забивать второй гол, это будет хорошим уроком. Но я горжусь командой. Выпустил на поле всех атакующих игроков, включая Лассину Траоре. И он сделал важный вклад, оформив две результативные передачи. Я рад, что Лассина оправдал мои ожидания. Еще один матч с «Зарей»?

«Ожидаю такую же игру. В УПЛ все команде хорошо организованы, хорошо контратакуют, поэтому мы должны быть на пике, чтобы добыть результат. Важно продолжать побеждать», – сказал Пушич.

Команда лидирует в УПЛ, опережая «Динамо» на 4 очка.

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Шахтер Донецк Заря Луганск Заря - Шахтер Марино Пушич чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 3
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Лига конференций без динамо
Ну пропустили ну  выиграли на изи всеровно чемпионы, это же не как дырявые выигрывали в большинстве и проиграли атбшникам с полесья 
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0
serhiy
Суддю треба наказати за те що гол в ворота Шахтаря зарахував !!!
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-2
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