«Такое повториться не должно». Пушич оценил победу Шахтера в матче УПЛ

Наставник «Шахтера» Марино Пушич оценил непростую победу 3:1 в матче УПЛ против «Зари», с которой лидер чемпионата снова сыграет уже в понедельник.

«Очень важная победа, добыли три очка. Конечно, есть момент с пропущенным голом, когда соперник был в меньшинстве. Такое повторяться не должно. Гол, который «Заря» забила в переходе после нашего стандарта, меня не радует. Но радует то, как мы вернулись в игру и старались забивать. Хорошо отреагировали, когда счет стал 1:1».

«Нужно раньше забивать второй гол, это будет хорошим уроком. Но я горжусь командой. Выпустил на поле всех атакующих игроков, включая Лассину Траоре. И он сделал важный вклад, оформив две результативные передачи. Я рад, что Лассина оправдал мои ожидания. Еще один матч с «Зарей»?

«Ожидаю такую же игру. В УПЛ все команде хорошо организованы, хорошо контратакуют, поэтому мы должны быть на пике, чтобы добыть результат. Важно продолжать побеждать», – сказал Пушич.

Команда лидирует в УПЛ, опережая «Динамо» на 4 очка.