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  4. Костюк – среди топов. Стали известны все участницы 1/2 финала в Штутгарте
WTA
19 апреля 2024, 23:48 | Обновлено 19 апреля 2024, 23:49
1286
2

Костюк – среди топов. Стали известны все участницы 1/2 финала в Штутгарте

Украинка вошла в четвертку сильнейших на самом престижном турнире категории WTA 500

19 апреля 2024, 23:48 | Обновлено 19 апреля 2024, 23:49
1286
2
Костюк – среди топов. Стали известны все участницы 1/2 финала в Штутгарте
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Состоялись матчи 1/4 финала на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте.

Украинка Марта Костюк в трехсетовом триллере переиграла третью сеяную американку Коко Гофф.

Чешка Маркета Вондроушова выбила из борьбы вторую сеяную и прошлогоднюю финалистку Арину Соболенко.

Первая ракетка мира Ига Свёнтек остановила британку Эмму Радукану и сыграет с Еленой Рыбакиной.

Штутгарт. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Эмма Радукану – 7:6(2), 6:3
Елена Рыбакина [4] – Жасмин Паолини – 6:3, 5:7, 6:3

Нижняя часть сетки

Марта Костюк – Коко Гофф [3] – 3:6, 6:4, 7:6(6)
Маркета Вондроушова [6] – Арина Соболенко [2] – 3:6, 6:3, 7:5

Штутгарт. Пары 1/2 финала

Ига Свёнтек [1] – Елена Рыбакина [4]
Марта Костюк – Маркета Вондроушова [6]

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WTA Штутгарт Марта Костюк Арина Соболенко Елена Рыбакина Маркета Вондроушова Коко Гофф Ига Свёнтек Жасмин Паолини Эмма Радукану
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 2
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Stanislav Matusevych
Штутгарт радує. Три тенісистки, за яких я вболіваю персонально, у півфіналі.
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-2
introvert
Скільки разів спостерігаю за Рибакіною, стільки разів переконуюсь: це саме той унікальний випадок, коли прізвище - ідеальна ілюстрація особистості. Хоча мабуть і риба могла б позаздрити темпераменту цієї особи)
Фінал Іга - Маркета, швидше за все.
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-3
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