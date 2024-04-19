Костюк – среди топов. Стали известны все участницы 1/2 финала в Штутгарте
Украинка вошла в четвертку сильнейших на самом престижном турнире категории WTA 500
Состоялись матчи 1/4 финала на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте.
Украинка Марта Костюк в трехсетовом триллере переиграла третью сеяную американку Коко Гофф.
Чешка Маркета Вондроушова выбила из борьбы вторую сеяную и прошлогоднюю финалистку Арину Соболенко.
Первая ракетка мира Ига Свёнтек остановила британку Эмму Радукану и сыграет с Еленой Рыбакиной.
Штутгарт. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Эмма Радукану – 7:6(2), 6:3
Елена Рыбакина [4] – Жасмин Паолини – 6:3, 5:7, 6:3
Нижняя часть сетки
Марта Костюк – Коко Гофф [3] – 3:6, 6:4, 7:6(6)
Маркета Вондроушова [6] – Арина Соболенко [2] – 3:6, 6:3, 7:5
Штутгарт. Пары 1/2 финала
Ига Свёнтек [1] – Елена Рыбакина [4]
Марта Костюк – Маркета Вондроушова [6]
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