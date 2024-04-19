Бондарь отметил плюсы и минусы Шахтера в перенесенном матче с Зарей

Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь поделился впечатлениями от перенесенного матча 10-го тура Украинской Премьер-лиги с «Зарей» (3:1):

– У нас всегда с «Зарей» непросто складываются игры. Это уже, как традиция, все наши матчи проходят напряженно. Наш соперник обладает прекрасным подбором игроков, которые играют в качественный футбол. Луганчане – очень сильны в контратаках, сегодня все это увидели. Считаю, что нынешняя 10-я позиция «Зари» – незаслуженное место для них. У луганчан все впереди. Надеюсь, они не вылетят в Первую лигу, и в следующем сезоне они будут показывать такой футбол, как нынешней весной, на протяжении всего чемпионата.

Осенью «Заря» играла в групповом турнире Лиги конференций и много сил и времени потратила на дорогу. Тогда они потеряли много очков в УПЛ. Исторически, я знаю, что «Заря» славилась прекрасными игроками и хорошей игрой.

Прочему соперник стал регулярно создавать моменты у ворот Ризныка после удаления защитника Джордана в своем составе? Мы это будем разбирать. Есть у нас такая проблема, когда у соперника удаление, нам нужно быстрее включаться, быть сконцентрированными во всех моментах на протяжении 90 минут матча. К счастью, сегодня, все мы правильно отреагировали на пропущенный гол. После красивого гола Бондаренко мы довели игру до победы.

Кто был лучшим игроком «Шахтера»? Отметил бы всю команду.

«Шахтер» после победы над «Зарей» в турнирной таблице УПЛ упрочил свое лидирующее положение, имея в активе 55 очков. Это на 4 пункта больше, чем у «Динамо», которое идет вторым. «Заря» занимает 10-ю позицию с 26 очками.