Костюк рассказала, как ей удалось отыграть 5 матчболов у 7-й ракетки мира

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала непростую победу над пятой сеяной китаянкой Чжэн Циньвень на турнире WTA 500 в Штутгарте – 6:2, 4:6, 7:5.

«Как мне все это удалось? Я не знаю. Во втором сете я была очень близка, у меня были шансы, но я не воспользовалась ими. Я немного расстроилась, уже не верила, что смогу выиграть этот матч. При счете 5:4 она была близка к победе. Все ее матчболы – это были какие-то невероятные розыгрыши. Так что я не знаю... Возможно, я немного заслужила эту победу (смеется).

Что я сделала, чтобы быстро собраться после проигрыша второй партии? Если честно, даже если бы я проиграла поединок, я бы все равно была достаточно довольна тем, как я держалась. На самом деле это нелегко, когда играешь против теннисистки из топ-10 или просто сильной соперницы, когда ты имеешь эти шансы, но тебе не удается их реализовать. И ты думаешь, мол, ну все, я потеряла шансы, теперь надо сделать что-то чрезвычайное. Конечно, это добавляет давления, но для меня это замечательная победа. Сейчас уже очень поздно, поэтому спасибо зрителям за то, что остались и смотрели.

В целом это был замечательный матч. Я очень благодарна, когда такие матчи случаются. Несмотря на результат, именно такие матчи подталкивают тебя развиваться, заставляют тебя играть на пределе собственных способностей. Поэтому это невероятно, что я выиграла сегодня.

Как мне удалось выстоять психологически, когда я отыгрывала эти матчболы? Не знаю (смеется). Однозначно не надо считать эти матчболы. Я пыталась просто играть очко за очком. У меня не было много возможностей сделать брейк в третьей партии. Поэтому я просто боролась. После проигрыша первого гейма я все время уступала, пыталась догнать ее и отыграться. Я очень счастлива, что мне удалось это сделать.

Что касается следующего матча против Коко, думаю, сейчас я в лучшей форме, чем в нашей предыдущей встрече на Australian Open. То есть тогда я сыграла гораздо больше матчей перед тем, как мы встретились. Думаю, это будет еще один замечательный матч. Впервые мы сыграем друг против друга на грунте. Посмотрим, что будет. Это будет новый день, другая я, другая Коко. Надеюсь, зрители придут посмотреть и поболеть. Это будет пятница, поэтому, думаю, много людей. Здесь отличная атмосфера, поэтому, надеюсь, что получится хорошее шоу», – сказала Костюк.

В 1/4 финала Марта сыграет против третьей ракетки мира Коко Гофф из США.