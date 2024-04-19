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  4. Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Мы прошли великолепного тренера и отличную команду»
Лига Европы
19 апреля 2024, 02:45 |
144
0

Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Мы прошли великолепного тренера и отличную команду»

Опытный специалист доволен тем, что удалось выбить из турнира «Ливерпуль»

19 апреля 2024, 02:45 |
144
0
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Мы прошли великолепного тренера и отличную команду»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился эмоциями от прохода в 1/2 финала Лиги Европы. Его подопечные дома уступили «Ливерпулю» (0:1), но благодаря победе в первом матче (3:0) добыли путевку в следующий этап.

«Мы прошли великолепного тренера и отличную команду. Мы очень счастливы, но с завтрашнего дня будем думать о следующих матчах.

Был немного безудержный матч. Защищаться можно по-разному: либо отсиживаться, либо прессинговать, и мы выбрали последний вариант. Мы были физически сильны и поддерживали темп.

В моей карьере может не быть трофеев, но есть несколько медалей, и я думаю, что проход «Ливерпуля» заслуживает медали.

Без сомнения, нам важно что-то выиграть, но трофей – это еще и единство этих парней. В перерыве я спросил их, не хотят ли они немного отойти назад и защищаться глубже, если чувствуют прессинг, но они ответили, что нет! Для меня это трофей, потому что они думают так же, как и я, они занимают позиции и используют подходы, которые им нравятся», – сказал тренер «Аталанты».

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Джан Пьеро Гасперини Аталанта Ливерпуль Аталанта - Ливерпуль Лига Европы
Руслан Травкин Источник: Football-Italia
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