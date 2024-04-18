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Лига чемпионов
18 апреля 2024, 18:05 | Обновлено 18 апреля 2024, 18:36
430
2

Рональд АРАУХО: «В матче с ПСЖ все было в наших руках»

Защитник «Барселоны» – о вылете из Лиги чемпионов

18 апреля 2024, 18:05 | Обновлено 18 апреля 2024, 18:36
430
2
Рональд АРАУХО: «В матче с ПСЖ все было в наших руках»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал поражение 1:4 от «ПСЖ» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов, где он был удален на 29-й минуте:

«Вылет из Лиги чемпионов расстроил меня, как и всех остальных, все было в наших руках. Этот эпизод был случайным, 50 на 50. Если бы судья не свистнул, то ничего бы не случилось, а в случае свистка меня должны были удалить, но мне грустно.

Я предпочитаю держать свои мысли при себе. У меня есть принципы и ценности, которые, я думаю, следует всем уважать.

Мы знаем, что в воскресенье нас ждет важный матч-реванш с нашим главным соперником, у нас есть шансы в Ла Лиге. У них будет несколько дней, чтобы отдохнуть. У нас есть возможность, и мы должны бороться до конца. Мы намерены побеждать и набирать очки, это единственный турнир, который у нас остался».

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Рональд Араухо Барселона Барселона - ПСЖ Лига чемпионов
Олег Дидух Источник: Sport.es
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Комментарии 2
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Перець
Треба вибачись перед командою і вболівальниками і щоб такого більше не повториться з мого боку !
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wojsergivan
интересно а сколько судейке реал заплатил
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