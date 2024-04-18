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  4. Массимильяно АЛЛЕГРИ: «Увольнение? Мы идет к нашей цели»
Италия
18 апреля 2024, 17:26 | Обновлено 18 апреля 2024, 17:27
102
1

Массимильяно АЛЛЕГРИ: «Увольнение? Мы идет к нашей цели»

Тренер «Ювентуса» – о своем будущем

18 апреля 2024, 17:26 | Обновлено 18 апреля 2024, 17:27
102
1
Массимильяно АЛЛЕГРИ: «Увольнение? Мы идет к нашей цели»
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимильяно Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимильяно Аллегри прокомментировал слухи о своей отставке в конце нынешнего сезона:

«В этот период слухи об игроках и тренере появляются не впервые, мы относимся к этому спокойно. Нам нужно сосредоточиться.

Я сказал игрокам, что они работают с 15 июля, в течение 6-7 месяцев, чтобы достичь поставленных целей, чтобы в марте быть на пути к этому. Сейчас апрель, мы играем в Кубке Италии и можем попасть в топ-4 Серии А – мы идем к цели, ради которой мы работали. Нужно поставить себе четкую задачу, которую нужно выполнить».

Ранее сообщалось о том, что интерес к Аллегри проявляет «Наполи».

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Массимилиано Аллегри Ювентус
Олег Дидух Источник
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Комментарии 1
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Sashko57
Можемо потрапити у топ 4. І це після того, що команда йшла на першому місці, та конкорувала з Інтером. Дякую за відвертість пане Алегрі. Ви "кращій".  
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