Массимильяно АЛЛЕГРИ: «Увольнение? Мы идет к нашей цели»
Тренер «Ювентуса» – о своем будущем
Главный тренер «Ювентуса» Массимильяно Аллегри прокомментировал слухи о своей отставке в конце нынешнего сезона:
«В этот период слухи об игроках и тренере появляются не впервые, мы относимся к этому спокойно. Нам нужно сосредоточиться.
Я сказал игрокам, что они работают с 15 июля, в течение 6-7 месяцев, чтобы достичь поставленных целей, чтобы в марте быть на пути к этому. Сейчас апрель, мы играем в Кубке Италии и можем попасть в топ-4 Серии А – мы идем к цели, ради которой мы работали. Нужно поставить себе четкую задачу, которую нужно выполнить».
Ранее сообщалось о том, что интерес к Аллегри проявляет «Наполи».
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