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  4. Наполи хочет переманить главного тренера Ювентуса
Италия
16 апреля 2024, 17:42 |
202
1

Наполи хочет переманить главного тренера Ювентуса

Массимилиано Аллегри может отправиться на юг Италии

16 апреля 2024, 17:42 |
202
1
Наполи хочет переманить главного тренера Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассматривает кандидатуру Массимильяно Аллегри на пост главного тренера команды на следующий сезон. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Аллегри, скорее всего, покинет «Ювентус» ближайшим летом. Главным кандидатом на замену ему называется наставник «Болоньи» Тиаго Мотта.

Массимилиано Аллегри возглавляет «Ювентус» с лета 2021 года. Ранее он уже работал с командой в 2014 – 2019 годах. В нынешнем сезоне команда идет на третьей позиции в турнирной таблице Серии А.

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Наполи Массимилиано Аллегри Ювентус Аурелио Де Лаурентис
Источник Il Mattino
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Sashko57
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