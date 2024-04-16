Наполи хочет переманить главного тренера Ювентуса

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассматривает кандидатуру Массимильяно Аллегри на пост главного тренера команды на следующий сезон. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Аллегри, скорее всего, покинет «Ювентус» ближайшим летом. Главным кандидатом на замену ему называется наставник «Болоньи» Тиаго Мотта.

Массимилиано Аллегри возглавляет «Ювентус» с лета 2021 года. Ранее он уже работал с командой в 2014 – 2019 годах. В нынешнем сезоне команда идет на третьей позиции в турнирной таблице Серии А.