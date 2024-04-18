ГВАРДИОЛА – о пенальти Бернарду: «Он надежный игрок, хотел пробить»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал пенальти в исполнении Бернарду Силвы, который взял Андрей Лунин, в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Реалом» (1:1, 3:4 по пенальти).

Напомним, португалец решил пробить «паненкой» по центру ворот, но Андрей остался на месте и легко забрал мяч в руки.

«Он сказал, что хочет пробить, а игрок он надежный. И матч какой провел!» – поддержал Гвардиола своего подопечного.

Кроме удара Бернарду Силвы, также украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин в послематчевой серии отразил еще и удар Матео Ковачича. У «сливочных» свою попытку не смог реализовать только Лука Модрич.