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  4. Хави трижды удаляли в этом сезоне. Это больше, чем за всю игровую карьеру
Испания
18 апреля 2024, 11:42 |
358
1

Хави трижды удаляли в этом сезоне. Это больше, чем за всю игровую карьеру

Будучи игроком, специалист выступал за «Барселону» и катарский «Аль-Садд»

18 апреля 2024, 11:42 |
358
1
Хави трижды удаляли в этом сезоне. Это больше, чем за всю игровую карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави был удален во втором тайме ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с французским ПСЖ (1:4), по итогам которого каталонцы прекратили свое выступление в турнире.

Для испанского специалиста удаление стало уже третьим в текущем сезоне. Он также был удостоен красной карточки в матчах испанской Ла Лиги против «Хетафе» и «Атлетико».

Как сообщает ESPN, Хави в этом сезоне, будучи тренером, получил больше красных карточек (3), чем за 21 год игровой карьеры (2). Напомним, будучи игроком, специалист выступал за «Барселону» и катарский «Аль-Садд».

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Хави Барселона удаление (красная карточка) Лига чемпионов Барселона - ПСЖ
Юрій Вишневський Источник: ESPN
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Комментарии 1
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StringerBell
Плохие факторы и реакция на них это показатель профессионализма, Барса начала проигрывать сразу заговорил об уходе с клуба, на важной стадии ЛЧ когда команде нужна помощь он в нелепых моментах идёт на эмоции и вообще бросает команду на убой, а потом жалуется на судей 
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