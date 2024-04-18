Хави трижды удаляли в этом сезоне. Это больше, чем за всю игровую карьеру

Главный тренер «Барселоны» Хави был удален во втором тайме ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с французским ПСЖ (1:4), по итогам которого каталонцы прекратили свое выступление в турнире.

Для испанского специалиста удаление стало уже третьим в текущем сезоне. Он также был удостоен красной карточки в матчах испанской Ла Лиги против «Хетафе» и «Атлетико».

Как сообщает ESPN, Хави в этом сезоне, будучи тренером, получил больше красных карточек (3), чем за 21 год игровой карьеры (2). Напомним, будучи игроком, специалист выступал за «Барселону» и катарский «Аль-Садд».