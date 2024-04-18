Матчи Лиги чемпионов обновили рекорд результативности 20-летней давности
В восьми поединках было забито 32 мяча
В восьми матчах четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов было забито 32 мяча (не считая серию пенальти в поединке между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом», ставшую настоящим бенефисом украинского голкипера Андрея Лунина).
Как сообщает Opta, ранее на данной стадии самого престижного клубного турнира Европы не забивали так много. До этого рекорд результативности принадлежал сезону-2003/2004, в котором в 1/4 финала было забито 30 мячей.
Добавим, что по итогам четвертьфиналов сформировались следующие пары, которые поведут борьбу за путевку в финал: «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – ПСЖ (Франция), «Бавария» (Германия) – «Реал» (Испания).
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