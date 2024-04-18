КИММИХ: «Забить такой важный гол потрясающе. Но Арсенал мог пропустить еще»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и свой гол в ворота «канониров».

«Это потрясающее чувство — забить такой важный гол перед нашими болельщиками в такой вечер, как сегодняшний. Это моменты, ради которых мы так много работали. Сегодня я получил награду лучшему игроку матча, чему очень рад.

Мы очень хорошо отыграли второй тайм, «Арсенал» мог пропустить и больше. В конечном итоге, если посмотреть на то, как складывались обе игры, я считаю, мы заслужили пройти дальше», — цитирует Киммиха пресс-служба УЕФА.

Напомним, «Бавария» вышла в полуфинал турнира, где сыграет против мадридского «Реала».